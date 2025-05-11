فليك يدعو برشلونة إلى فرض هيمنته أمام الريال الليلة

دعا المدرب الألماني هانزي فليك لاعبي برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، إلى تجاوز خروجهم من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والعودة بقوة لفرض هيمنتهم أمام ريال مدريد، الليلة، في مباراة كلاسيكو حاسمة في سباق الفوز باللقب.

ويتصدر النادي الكاتالوني ترتيب الفرق برصيد 79 نقطة، متقدماً بفارق أربع نقاط عن غريمه ريال مدريد، حامل اللقب، وذلك قبل 4 مراحل من النهاية. وفاز برشلونة على ريال في جميع مباريات الكلاسيكو الثلاث، التي خاضها هذا الموسم، بدءاً من فوزه في الدوري 4 - 0 على ملعب سانتياغو برنابيو في أكتوبر، ثم سحق نادي العاصمة بنتيجة 5 - 2 في نهائي الكأس السوبر في يناير، قبل أن يتفوق عليه للمرة الثالثة في نهائي كأس الملك بنتيجة 3 - 2 بعد التمديد في أبريل، حتى لو خسر برشلونة فسيحافظ على الصدارة بفارق نقطة عن حامل اللقب، لكن فليك قال إن فريقه يسعى لهزيمة لوس بلانكوس مرة أخرى.

وأضاف فليك: «ندخل المباراة دائماً للفوز، لا يهم ترتيب الجدول، سنبذل قصارى جهدنا للفوز بالنقاط الثلاث، الكلاسيكو مهم لجماهيرنا، للجميع، لبرشلونة، للاعبين، لي ولجهازي الفني، من الرائع اللعب والمنافسة ضدهم».

وتلقى برشلونة دفعة معنوية بعد تعافي أليخاندرو بالدي، ومارك كاسادو من الإصابة، وغاب لاعب الوسط المدافع كاسادو قبل قرابة شهرين جراء إصابته في أربطة الركبة، بينما غاب بالدي الشهر الماضي، بسبب مشكلة في أوتار الركبة.