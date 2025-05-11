«الزعيم» يقترب من التعاقد مع المهاجم البولندي بياتيك

تفيد متابعات «البيان» أن نادي العين قد اقترب من التعاقد مع المهاجم البولندي كريستوف بياتيك، في صفقة انتقال حر، حسب مصادر مطلعة.

ويلعب البولندي كريستوف بياتيك ضمن صفوف نادي إسطنبول باشاك، وقاده في مباراته الأخيرة للفوز على سامسون سبور بالدوري التركي، بعدما نجح في تسجيل «هاتريك»، ويسعى الفريق الأول لنادي العين إلى تدعيم صفوفه لمواجهة تحدي النسخة الـ 21 من كأس العالم للأندية، والتي ستقام في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، بصفته بطلاً لقارة آسيا بعد حصوله على اللقب موسم 2023 - 2024، إلى جانب 31 نادياً من مختلف قارات العالم.

على جانب آخر لم يتسنَ الحصول على تأكيدات رسمية من داخل النادي غير أن مصادر وثيقة الصلة أكدت أن «الزعيم» في طريقه لضم لاعب آخر أيضاً يلعب كقلب دفاع ومحور.