اتحاد الكرة يكرم رجل الأعمال الكويتي مبارك البشارة في نهائي كأس رئيس الدولة



كرّم اتحاد الإمارات لكرة القدم، رجل الأعمال الكويتي مبارك سعود البشارة، خلال نهائي كأس رئيس الدولة، الذي جمع فريقي شباب الأهلي والشارقة، في استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، وجاء هذا التكريم، تقديراً لمواقف البشارة، ودعمه المستمر للكرة الإماراتية، خاصة خلال بطولات الخليج العربي.

وخلال حفل النهائي، قام سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بتكريم رجل الأعمال الكويتي مبارك البشارة، بحضور معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، والشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن البشارة فتح منزله لبعثة المنتخب الإماراتي طوال بطولة خليجي 26، التي أقيمت في دولة الكويت، وأسهمت هذه المبادرة بتوفير أجواء رائعة للبعثة الإماراتية، خلال مشاركتها في المحفل الخليجي الكروي.

من جهته، ثمّن مبارك سعود البشارة، تكريم اتحاد الكرة له، مؤكداً أنه من عشاق الكرة الإماراتية، وسيبقى وفياً لها في كل المناسبات، وقال: الكرم الإماراتي يسبق كل كرم، وإن دولة الإمارات العربية المتحدة تبقى في القلب، أتمنى النجاح والتوفيق للمنتخبات الوطنية الإماراتية وأنديتها.