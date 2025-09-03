معركة التأهل إلى المونديال تشتعل في أمريكا الجنوبية



يتوقع أن تحجز منتخبات أوروغواي وباراغواي وكولومبيا، مقاعدها في كأس العالم 2026، في الوقت الذي يتعين فيه على فنزويلا وبوليفيا وبيرو، القتال من أجل تحقيق مفاجآت خارج الديار الخميس، في مواجهاتها ضمن الجولة الـ17 من تصفيات أمريكا الجنوبية.

وتشهد الجولة مباريات كولومبيا ضد بوليفيا، أوروغواي مع بيرو، الأرجنتين ضد فنزويلا، باراغواي ضد الإكوادور، والبرازيل مع تشيلي، وتتصدر الأرجنتين الترتيب برصيد 35 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن كل من الإكوادور والبرازيل في المركزين الثاني والثالث، وتتساوى كل من أوروغواي وباراغواي برصيد 24 نقطة في المركزين الرابع والخامس.

وتأتي كولومبيا في المركز السادس برصيد 22 نقطة، ثم فنزويلا بالمركز السابع برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن بوليفيا بالمركز الثامن، وتحتل بيرو وتشيلي المركزين الأخيرين التاسع والعاشر برصيد 12 و10 نقاط بالترتيب.



وضمنت منتخبات الأرجنتين والإكوادور والبرازيل، تأهلها المباشر إلى كأس العالم 2026، وهناك 3 دول أخرى ستتأهل مباشرة، فيما سيخوض الفريق السابع بطولة المباريات الإقصائية المؤهلة لكأس العالم، حيث ستتنافس 6 منتخبات على آخر بطاقتين.

وريما يكفي التعادل كولومبيا لضمان التأهل، أما الفوز فسيضمنه بلا شك، ويعتمد المدرب نيستور لورينزو على تشكيلة قوية تضم لاعبين من الطراز الرفيع مثل ريتشارد ريوس، خاميس رودريغيز، جون أرياس، لويس دياز وجون دوران.



بينما يجب على بوليفيا بقيادة أوسكار فيليجاس، الفوز للحفاظ على فرصها في التأهل المباشر، وسيكون ميغيل تيرسيروس، الذي سجل الهدف الوحيد في أول مواجهة بين الفريقين هذا الموسم، عنصراً محورياً في محاولة «لا فيردي» لتحقيق الفوز في كولومبيا لأول مرة منذ 31 عاماً، وفي آخر 10 لقاءات، حققت كولومبيا 7 انتصارات، وتعادلا في مباراتين، وحقق بوليفيا فوزاً وحيداً.

وفي لقاء أوروغواي ضد بيرو، تعلم الأولى أن نقطة واحدة ستضمن لها التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة على التوالي، لكنها ستسعى لتحقيق ذلك دون نجميها الأساسيين فديريكو فالفيردي وداروين نونيز.

ويعول مارسيلو بييلسا على ماكسي أراوخو، دي أراسكايتا وفاكوندو بيليستري، لتقديم الإلهام المطلوب، وتحتاج بيرو إلى الفوز مع أمل ألا تحقق فنزويلا وبوليفيا نتائج إيجابية، للحفاظ على فرصة التأهل إلى بطولة الملحق العالمي.



وما يزيد صعوبة المهمة بالنسبة لـ «لا بلانكيروخا» هو أنها لم تفز في أوروغواي منذ 21 عاماً، حين حقق نولبرتو سولانو وكلاوديو بيزارو وجيفرسون فارفان الفوز بنتيجة 3-1، فهل سيتمكن ريناتو تابيا، لويس أدفينكولا، آندي بولو وزملاؤهم من قيادة فريق أوسكار إيبانيز، الذي استقبل 3 أهداف فقط في مبارياته الست الأخيرة، إلى فوز تاريخي؟ وفي آخر 10 لقاءات، حققت أوروغواي 5 انتصارات، وتعادلا مباراتين، وحققت بيرو الفوز في 3 مباريات.

وتلعب الأرجنتين ضد فنزويلا، وكلّف فرناندو باتيستا جيفرسون سافارينو، ييفرسون سوتيلدو وسالومون روندون، بمحاولة تحقيق ما قد يُعد أعظم انتصار في تاريخ فنزويلا، ورغم تأهل الأرجنتين وتصدرها للنهائيات، اختار ليونيل سكالوني قائمة قوية بقيادة ميسي، كما يأمل النجوم الشباب، مثل فالنتين كاربوني، كلاوديو إيشيفيري، ماستانتونو ونيكو باز، في تقديم أداء مميز وسط اشتعال المنافسة على مقاعد التأهل إلى كأس العالم، وفي آخر 10 لقاءات، حققت الأرجنتين 5 انتصارات، وتعادلا 3 مرات، وحققت فنزويلا فوزين.

في حين، انتهت سلسلة الانتصارات الرائعة لباراغواي تحت قيادة غوستافو ألفارو بالخسارة 0-1، أمام البرازيل في المباراة الأخيرة، ويأمل غوستافو غوميز وميغيل ألميرون وتوني سانابريا في استعادة التوازن، وتأمين النقطة المطلوبة للعودة إلى كأس العالم لأول مرة منذ عام 2010، عندما يواجهون الإكوادور.



ورغم أن فريق سيباستيان بيكاسيسي ضمن التأهل بالفعل، إلا أنه لا يزال يسعى لتكرار إنجازه التاريخي في تصفيات كوريا واليابان 2002، حين ساهم إيفان هورتادو وأليكس أغويناغا وأغوستين ديلغادو وإيفان كافيديس في احتلال المركز الثاني متفوقين على البرازيل، وفي آخر 10 لقاءات، حققت باراغواي 4 انتصارات، مقابل 4 تعادلات، وفوزين للإكوادور.

وفي مباراة البرازيل ضد تشيلي، وفي غياب رودريغو وفينيسيوس جونيور، يسعى لاعبو خط الهجوم إستيفاو، غابرييل مارتينيلي، جواو بيدرو، كايو خورخي، لويز هنريكي، ريتشارليسون وصامويل لينو إلى تثبيت أقدامهم في التشكيلة الأساسية للبرازيل بقيادة كارلو أنشيلوتي.



أما تشيلي، فلم يعد بإمكانها التأهل إلى نهائيات أمريكا الشمالية، لكنها مصممة على تجنب احتلال المركز الأخير في ترتيب أمريكا الجنوبية للمرة الثانية في تاريخها، واستبعد المدرب المؤقت نيكولاس كوردوفا أرتورو فيدال وأليكسيس سانشيز، لكنه يمتلك لاعباً قادراً على صناعة الفارق، وهو الشاب داريو أوسوريو البالغ من العمر 21 عاماً، وفي آخر 10 لقاءات، حققت البرازيل 8 انتصارات، مقابل تعادل وحيد، وفوز وحيد لتشيلي.

تجدر الإشارة إلى أن البرازيل سبق وشاركت في المونديال 22 مرة، مقابل 18 مرة للأرجنتين، و14 للأوروغواي، و9 لتشيلي، و8 لباراغواي، و6 لكولومبيا، و5 لبيرو، و4 للإكوادور، و3 لبوليفيا، ولم يسبق أن تأهلت فنزويلا لكأس العالم.