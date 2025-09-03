الريان القطري يتعاقد مع ويسلي وتياغو



حسم نادي الريان القطري اليوم الأربعاء، صفقات من العيار الثقيل لتدعيم صفوف فريقه الأول لكرة القدم في الموسم الجاري 2025-2026.

وتعاقد الريان مع كل من الجناح الأيسر البرازيلي ويسلي ريبيرو سيلفا قادماً من نادي إنترناسيونال، ومع صانع الألعاب البرتغالي تياغو سيلفا، قادماً من نادي فيتوريا.



وقال الريان في خبر نشره على موقعه الإلكتروني: «يعتبر ويسلي، (26 عاماً) أحد أميز الأجنحة في الدوري البرازيلي، بفضل سرعته، ومهاراته في المراوغة، وقدرته على صناعة الأهداف، ولعب في عدد من الأندية البرازيلية مثل بالميراس وإي سي فيتوريا وكروزيرو وآخرهم انترناسيونال».



ويسعى الريان إلى المنافسة بقوة على كافة ألقاب الموسم الجديد للكرة القطرية، وفي مقدمتها الدوري المتوقف حالياً بعد مرور 3 جولات من عمر المسابقة لمعسكر المنتخب القطري استعداداً للملحق الآسيوي.