والد لاعب شباب الأهلي سلطان عادل: ابني تفوق عليّ في اللعب بالرأس وأنا أفضل مهاريًا

في حوار طريف لـ«البيان»، صرّح عادل محمد، لاعب منتخبنا الوطني سابقًا، أنه يتفوق على ابنه سلطان، مهاجم شباب الأهلي، من ناحية المهارة وطريقة التحكم بالكرة، في المقابل يتميز ابنه في اللعب بالرأس، وتفوق عليه في عدد أهدافه مع «الأبيض» وعقليته الاحترافية وانضباطه.

وقال لاعب المنتخب سابقًا: حقق سلطان ثاني بطولة له مع شباب الأهلي، بينما لم أحصل على أي تتويج في مسيرتي. كنا دائمًا في تحدٍّ مستمر بيننا في تسجيل الأهداف والنجومية، وشاءت الأقدار أن يتفوق عليّ في هذا العمر من حيث الأهداف والبطولات، بينما حققت فقط وصافة آسيا مع منتخب 1996.

وأضاف: لدى سلطان العديد من الطموحات، حتى إنني قلت لنفسي إنه يبالغ كثيرًا، لكن مع الأيام يثبت أنه يلعب بروح عالية، والخصال التي يمتلكها يتمناها كل لاعب.

وتابع: كنت أتحدث مع زميله سردار وقلت له إن ابني سلطان يحتاج إلى خبرتك؛ كيف تتحرك؟ كيف تسجل؟ وكيف تتمركز؟ وقلت له إن وجود لاعبين أجانب مثله يطوّر رياضتنا، فأخبرني أن سلطان لاعب المستقبل، ويتحلى بالجدية في التدريبات، وهو يريد أن يتطور، ورغم وجود العديد من اللاعبين المقيمين والأجانب في كل الأندية، إلا أن سلطان، وبفضل التحدي والطموح، يستطيع أن يفرض نفسه.