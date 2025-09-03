عبدالعزيز هيكل " البيان" : واثق من وصول الأبيض للمونديال بقيادة كوزمين



أكد عبدالعزيز هيكل لاعب منتخبنا الوطني سابقاً وفريق البطائح حالياً، أنه متفائل بحظوظ الأبيض في التأهل إلى كأس العالم 2026 بقيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو، وقال هيكل لـ «البيان» إن منتخبنا الوطني قادر على الوصول للمونديال في ظل الإمكانيات الحالية، موضحاً أنه واثق من قدرة الأبيض على تحقيق الحلم بقيادة كوزمين حتى وإن جاءت خطوة التعاقد مع المدرب الروماني متأخرة، والذي يعد الخيار الأنسب للمنتخب بعد رحيل المدرب الوطني مهدي علي عن قيادة «الأبيض» في فترة سابقة، خاصة وأن كوزمين يتميز بقدرته العالية على استخراج أفضل ما لدى اللاعبين من قدرات وإدارة المجموعة الحالية بأفضل صورة.



خصائص

وأضاف من الخصائص التي يتمتع بها المدرب كوزمين الإلمام الكبير بالدوريات الخليجية، ويعد من المدربين القلائل الحريصين على متابعة أدق التفاصيل في الفرق والمنتخبات الأخرى، مشيراً إلى أن تفاؤله تجاه مشوار الأبيض في المرحلة المقبلة جاء مبنياً على تجربته مع المدرب الروماني التي امتدت لـ 5 سنوات والدليل الإنجازات التي حققها مع مختلف الأندية التي عمل فيها مثل العين وشباب الأهلي والشارقة.



تفوق

وأشار هيكل إلى أن «الأبيض» يتفوق فنياً على منافسيه في الملحق الآسيوي منتخبي قطر وعمان مع كل الاحترام لهذه المنتخبات، وذلك بعد الفوز على العنابي في الذهاب والإياب خلال المرحلة السابقة من التصفيات، إضافة إلى وجود عناصر مميزة في الفترة الحالية منهم على سبيل المثال لا الحصر فابيو ليما ونيكولاس خيمينز وكايو، مبيناً أنه في الفترة المقبلة علينا جميعاً الالتفاف خلف المنتخب من جمهور وإعلام لتكرار إنجاز 1990 بالوصول إلى نهائيات كأس العالم، حيث يحتاج المنتخب كل شخص.



تجربة

وتطرق هيكل إلى تجربته للموسم الثاني على التوالي في البطائح، وقال إن شكل الفريق اختلف بعد قيادة المدرب فرهاد مجيدي للدفة في الموسم الماضي، حيث يتمتع «الراقي» بالاستقرار هذا الموسم ونجح اللاعبين في استيعاب فكر المدرب من الموسم الماضي، لافتاً إلى أن أسلوب المدرب يدفعهم إلى اللعب الجماعي، سواء في عملية الهجوم أو الدفاع والتحرك كمجموعة مما ساهم في ظهورهم بصورة مميزة.

وأشار إلى أن الفريق يملك مجموعة من اللاعبين المتميزين، ويتطلعون إلى الوصول ضمن المراكز الستة الأولى في المنطقة الدافئة مع نهاية الموسم في ظل وجود الإمكانيات المؤهلة لتحقيق هذا الهدف.