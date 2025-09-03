9.76 مليارات دولار رقم قياسي جديد في سوق الانتقالات الصيفية



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الأربعاء، أن سوق الانتقالات الصيفية شهد أرقاماً قياسية جديدة قبل عام من مونديال 2026، مؤكداً في الوقت نفسه تنامي الاستثمار في كرة القدم النسائية.

وأوضح الاتحاد الدولي في تقرير نشره الأربعاء أن الأندية أنفقت ما مجموعه 9.76 مليارات دولار (8.36 مليارات يورو) لاستقطاب لاعبين من الخارج، بزيادة قدرها نحو 50% عن الفترة الحذرة للانتقالات الصيفية لعام 2024، وتفوق بكثير الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2023 (7.43 مليارات يورو).



وأضاف أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الذي تميز فيه ليفربول بشكل خاص بضم الألماني فلوريان فيرتس، والفرنسي أوغو إيكيتيكيه، والسويدي ألكسندر إيزاك، كانت الأكثر إنفاقاً بمبلغ 3.19 مليارات دولار.



وجاءت ألمانيا في المركز الثاني بفارق كبير (980 مليون دولار)، متقدمة على إيطاليا (950 مليون دولار)، وفرنسا (730 مليون دولار)، بينما جاءت السعودية في المركز السادس فقط بعد أن صعدت إلى الثاني في صيف 2023، عندما أبرمت سلسلة من الصفقات المذهلة.



وتهيمن إنجلترا أيضاً على ترتيب البائعين بقيمة 1.55 مليار دولار، أمام فرنسا (1.27 مليار دولار)، وألمانيا (1.25 مليار دولار).

وتابع الاتحاد الدولي أن سوق الانتقالات الصيفية لدى السيدات، وبمبالغ أقل بكثير، يستمر في النمو، مع قفزة بنسبة 80% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث وصل إلى 12.3 مليون دولار تعويضات، بينها أكثر من 4 ملايين دولار أنفقتها الأندية الأمريكية.