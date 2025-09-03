القيمة التسويقية لـ«الأبيض» 2.6 ضعف إجمالي منتخبي سوريا والبحرين



تبلغ القيمة التسويقية لمنتخبنا الوطني الأول 2.6 ضعف إجمالي نظيريه منتخبي سوريا والبحرين قبل المواجهتين الوديتين المقررتين يومي الخميس والاثنين المقبلين، ضمن معسكره الداخلي المغلق في ملعب نادي ضباط الشرطة بدبي، والمستمر حتى 9 سبتمبر القادم، تحت قيادة مدربه الروماني أولاريو كوزمين، استعداداً لخوض ملحق التصفيات الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر في قطر ويلتقي خلاله منتخبنا مع منتخبي عمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر المقبل.



وتصل القيمة التسويقية التقريبية لمنتخبنا الوطني وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت»، 237 مليون درهم، مقابل 91 مليون درهم إجمالي القيمة التسويقية لمنتخبي سوريا والبحرين، بواقع 37 مليون درهم لمنتخب البحرين، و54 مليوناً للمنتخب السوري، كما يتفوق «الأبيض» في التصنيف العالمي الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي للكرة «فيفا»، إذ يصنف منتخبنا في المركز 65 عالمياً، مقابل تصنيف منتخبي البحرين وسوريا في المركزين 89 و91 على العالم.



وعلى صعيد اللاعبين، يعتبر منتخبنا الأكثر شباباً بين الفرق الثلاثة، حيث يبلغ متوسط عمر لاعبينا 27.7 سنة للاعب الواحد، فيما يبلغ لدى «الأحمر» البحريني 30.2 سنة، والمنتخب السوري 28.2 سنة للاعب الواحد، أما أعلى اللاعبين في القيمة التسويقية، فهو لاعبنا فابيو دي ليما 28 مليون درهم، مقابل 21.4 مليون درهم للسوري عمر خريبين، و8 ملايين درهم للبحريني علي مدن.

كما يضم منتخبنا 9 لاعبين تجاوزوا 8 ملايين درهم، وهم لوكاس بيمنتا، كوامي، علاء الدين زهير، ماركوس ميلوني، نيكولاس خيمينيز، علي صالح، حارب عبدالله، يحيي الغساني، والفارو دي اوليفيرا، بينما بات لوان بيريرا الوحيد الذي يعادل القيمة التسويقية لخريبين، من بين لاعبي منتخبنا الوطني المتواجدين حالياً في القائمة المختارة من كوزمين.