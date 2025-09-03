مصر تتوج بكأس العالم لأطفال الشوارع



توجت مصر بلقب بطولة كأس العالم لأطفال الشوارع، والتي أقيمت بالعاصمة النرويجية أوسلو، وشارك فيها عدد من المنتخبات من خلال استخدام الرياضة وسيلة لمواجهة الظلم، والدفاع عن حقوق الأطفال.

وتم اختيار منتخب مصر من خلال منظمة «نَفَس»، وهي منظمة مجتمعية تهدف إلى تأهيل وتمكين الشباب من الفئات المهمشة، والعمل على دمجهم في المجتمع، من خلال برامج دعم نفسي وتعليمي ورياضي.



وبدأت عملية اختيار عناصر المنتخب المصري قبل 9 أشهر، ووقع الاختيار علي 10 لاعبين، وجرت التدريبات بشكل مكثف بواقع 3 مرات أسبوعياً، للوصول إلى أعلى مستوى بدني وفني استعداداً للبطولة العالمية.



وانطلقت بطولة كأس العالم لأطفال الشوارع لأول مرة عام 2003، وتقام سنوياً في دولة مختلفة، وتقضي قوانين اللعبة بالاعتماد على فرق مكونة من 4 لاعبين لكل جانب، في مباريات قصيرة تلعب على ملاعب صغيرة.