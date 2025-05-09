شابي ألونسو يعلن مغادرته باير ليفركوزن في نهاية الموسم

أكّد الإسباني شابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن ثاني ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة أنه سيغادر النادي مع نهاية الموسم وقبل عام من انتهاء عقده، وسط تقارير تربطه بتولي تدريب العملاق الإسباني ريال مدريد.

وقال ألونسو الذي تولى تدريب ليفركوزن في أكتوبر 2022 وقاد الفريق إلى تحقيق ثنائية الدوري والكأس من دون خسارة في الموسم الماضي، في مؤتمر صحافي إن "الوقت مناسب" للإعلان عن رحيله، لكنه لم يكشف عن وجهته القادمة، مؤكدا أن "الحديث عن المستقبل ليس مناسبا الآن".

وأضاف "هاتان المباراتان (أمام بوروسيا دورتموند وماينتس) ستكونان الأخيرتين لي كمدرب لباير ليفركوزن"، في وقت تؤكد فيه الصحافة الإسبانية والألمانية أنه سيخلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني.

وتابع لاعب الوسط السابق "تحدثنا كثيرا مؤخرا عن التوقيت المناسب للإعلان عن هذا القرار، والآن هو الوقت المناسب"، مشيرا إلى مسيرته السابقة كلاعب التي بدأت في ريال سوسيداد، ثم انتقل إلى ليفربول الإنجليزي (2004-2009) ومنه إلى ريال مدريد (2009-2014)، وأخيرا بايرن ميونيخ (2014-2017).

وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية والألمانية، سيتولى ابن إقليم الباسك البالغ 43 عاما تدريب ريال مدريد بدءا من صيف 2025 بعد كأس العالم للأندية بعقد يمتد لثلاث سنوات، مع دفع تعويض قدره نحو 12 مليون يورو (13.5 مليون دولار) إلى ليفركوزن.

وقال ألونسو "إنه وقت تختلط فيه المشاعر. لن أتحدث عن المستقبل الآن. سيكون لدينا وقتنا الخاص لنودّع الجماهير. يجب أن نستمتع بهذه اللحظة. لقد تحدثت مع اللاعبين والجهاز الفني والعديد من الأشخاص الذين ساعدوني خلال هذه السنوات الثلاث الرائعة".