حارس مرمى إماراتي يقترب من الانضمام إلى مانشستر يونايتـد

كشف ستيفن راليستون لاعب مانشستر يونايتد السابق والمهتم بأخبار الفريق الإنجليزي عبر "إكس" بأن الأخير قرر التوقيع مع الحارس الإماراتي عبدالله أنور الحمادي (20 عاماً) وضمه إلى صفوف فريق 21 سنة بعد خضوع الحمادي لاختبارات ناجحة في كارينغتون (مركز التدريب) طوال الفترة الماضية.

وقالت صحيفة مانشستر إيفينينج، إن تعاقد يونايتد مع عبدالله الحمادي (20 عاماً) يندرج ضمن خطة تعزيز فرق الفئات السنية، ولن يؤثر على توجه الإدارة الفنية لضم حارس مرمى جديد للفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

ويعد الحمادي من أبرز المواهب الصاعدة في حراسة المرمى الإماراتية، حيث ولد عام 2005 وبدأ مسيرته في صفوف نادي الوصل، قبل أن ينتقل إلى الجزيرة في 2024، كما ارتدى شارة قيادة منتخب الإمارات تحت 18 عاماً، وأبرز شخصية قوية ومهارة فنية.

كما خاض تجربة ناجحة في مارس 2025 مع نادي إيفرتون الإنجليزي تحت 21 عاماً، وشارك في مواجهة ودية أمام بولتون واندرز وترك انطباعاً إيجابياً جيداً.