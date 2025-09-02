5 مباريات مثيرة في تصفيات أفريقيا للمونديال

دبي - إيهاب زهدي

مع استئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، تبرز 5 مواجهات مُثيرة لا ينبغي تفويتها خلال سبتمبر الجاري، والتي يتأهل منها متصدرو كل مجموعة مباشرة إلى المحفل العالمي، وربما تحجز عدة منتخبات مقاعدها خلال الأسبوعين المقبلين، مع وجود بعض المواجهات المُثيرة بدخول تصفيات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المؤهلة إلى كأس العالم، مرحلتها الحاسمة بمباريات الجولتين السابعة والثامنة، فيما ستُلعب الجولتان الأخيرتان في أكتوبر القادم، ويوجد المغرب، مصر والرأس الأخضر، من بين المنتخبات المرشحة لحسم بطاقة العبور رغم احتدام المنافسة.



المغرب والنيجر

تُعد مباراة المغرب والنيجر ضمن المجموعة الخامسة الجمعة المقبلة، ذات طابع خاص لمدرب النيجر بادو الزاكي، الحارس الدولي المغربي السابق، والذي أشرف على تدريب «أسود الأطلس» في فترتين سابقتين من 2002 إلى 2005، ومن 2014 إلى 2016، ما يمنحه معرفة عميقة بخبايا كرة القدم المغربية.

في مارس الماضي، اعتقد الزاكي بأنه وجد الخطة لإيقاف المنتخب المغربي، غير أن رجال وليد الركراكي، قلبوا الطاولة وحققوا فوزاً مثيراً في الدقائق الأخيرة بنتيجة 2-1، ليواصلوا سلسلة اللاهزيمة الممتدة منذ 18 شهراً، وتحديداً منذ الخسارة 2-0 أمام جنوب أفريقيا في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا، والمنتخب الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم 2022، قد يصبح أول منتخب أفريقي يحجز مقعده، إذا فاز على النيجر وتعثرت تنزانيا أمام الكونغو.



بوركينا فاسو ومصر

يواصل المنتخب المصري، متصدر المجموعة الأولى بدون أي هزيمة، زحفه نحو كأس العالم، حيث قد يضمن بطاقة العبور العالمية حال فوزه على إثيوبيا وبوركينا فاسو وفق بعض السيناريوهات، ويعتمد الفراعنة على هجوم قوي بقيادة محمد صلاح، هداف التصفيات الأفريقية حتى الآن بـ6 أهداف، إلى جانب محمود حسن تريزيجيه الذي أحرز 5 أهداف، ومنها ثنائية سريعة في أول 8 دقائق من الفوز 2-1 في لقاء الذهاب يونيو الماضي.

ورغم ذلك، لا يُعد منتخب بوركينا فاسو منافساً سهلاً عندما يلتقي مصر يوم 9 سبتمبر الجاري، إذ سجل الثنائي لاسينا تراوري وبرتراند تراوري 8 من 13 هدفاً في التصفيات، ويملك «الخيول» زمام مصيرهم بأيديهم، سواء بالمنافسة على الصدارة أو السعي لخطف إحدى البطاقات المؤهلة إلى الملحق العالمي، وخاصة أنهم يُواجهون جيبوتي، متذيل الترتيب بنقطة واحدة فقط، قبل هذه المواجهة المرتقبة.



الرأس الأخضر والكاميرون

يواصل منتخب الرأس الأخضر تألقه على الصعيد الأفريقي، حيث يتصدر المجموعة الرابعة، ما يجعله متمسكاً بحلم المشاركة الأولى في كأس العالم، غير أن العقبة الكبرى أمامه تتمثل في الكاميرون عندما يلتقي المنتخبان يوم 9 سبتمبر الجاري، والكاميرون عملاق القارة السمراء وصاحب الرقم القياسي بـ8 مشاركات في المونديال.

وبالنسبة لهذا المنتخب، تكمن قوته الحقيقية في روح الجماعة والعمل الموحد، إذ أثبت حضوره في كأس الأمم الأفريقية 2023، بوصوله إلى ربع النهائي، قبل أن يودع البطولة أمام جنوب أفريقيا بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي.

أما الكاميرون، «الأسود غير المُروضة»، فما زالت تحافظ على سجلها خالياً من الهزائم، وهي الفريق الوحيد الذي ألحق الخسارة بالرأس الأخضر في التصفيات حتى الآن، عندما انتصرت بنتيجة 4-1 في يونيو الماضي، بفضل ثنائية فينسنت أبو بكر، هداف المجموعة بـ4 أهداف، ويشكل المهاجم برايان مبيومو، المنتقل حديثاً إلى مانشستر يونايتد، خطراً إضافياً بعدما سجل 3 أهداف حتى الآن.



جنوب أفريقيا ونيجيريا

بعد تألقه مع ماميلودي صنداونز في كأس العالم للأندية، يطمح رونون ويليامز، قائد وحارس مرمى جنوب أفريقيا، إلى قيادة منتخب «بافانا بافانا» نحو العودة إلى أمريكا الشمالية عبر بوابة المونديال، وهو الحلم الذي قد يقترب من التحقق، لكن المهمة لن تكون سهلة يوم 9 سبتمبر الجاري، أمام نيجيريا، أحد عمالقة القارة بـ6 مشاركات مونديالية، و3 ألقاب قارية.

والمنتخب النيجيري بقيادة المدرب إريك تشيلي، استعاد عافيته بفضل 3 أهداف سجلها فيكتور أوسيمين بواقع هدفين في الفوز 2-0 خارج أرضه على رواندا، وهدف الافتتاح في التعادل 1-1 على أرضه أمام زيمبابوي، والمهاجم المميز انتقل إلى غلطة سراي في يوليو الماضي، بصفقة قياسية بلغت 75 مليون يورو، كأغلى صفقة في تاريخ الكرة التركية، ما يجعله ركيزة أساسية في طموحات «النسور» للعودة إلى المسرح العالمي، وكان لقاء الذهاب بين المنتخبين قد انتهى بالتعادل 1-1، حيث سجل ثيمبا زواني هدف جنوب أفريقيا، بينما أدرك فيسايو ديلي هدف التعادل لصالح نيجيريا.



كوت ديفوار والغابون

يتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة السادسة بسجل تصفيات قوي، حيث سجل 14 هدفاً من دون أن تهتز شباكه، وبفضل هذا التفوق في الهجوم والدفاع، يتربع «الأفيال» على الصدارة، لكن حسم التأهل إلى المونديال، قد يتأجل حتى أكتوبر المقبل، فيما تُحافظ الغابون على فرصها بفضل مشوارها المميز في التصفيات بواقع 5 انتصارات وهزيمة واحدة.

وجاءت الخسارة الوحيدة للغابون أمام كوت ديفوار في يونيو الماضي، بعدما سجل سيكو فوفانا هدف المباراة الوحيد بتسديدة رائعة، ومع وجود سيباستيان هالر وإيفان جيساند في جهة، ودينيس بوانجا، هداف المجموعة بـ5 أهداف، وجيم أليفينا في الجهة المُقابلة، ويُتوقع أن تكون مباراة الإياب أكثر إثارةً يوم 9 سبتمبر الجاري.