3 عروض لعثمان بوسعيد أبرزها من الوداد

دبي - عدنان الغربي

تلقى الجناح البلجيكي عثمان بوسعيد، لاعب الفريق الأول بنادي النصر، 3 عروض من أندية مختلفة أبرزها من الوداد المغربي، وناديين آخرين أحدهما بلجيكي والثاني من الدوري الإيراني، ما يعزز احتمالات رحيله عن العميد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبدأ بوسعيد مشواره في ملاعب بلجيكا، وصولاً إلى منتخبات المراحل السنية للمنتخب البلجيكي، ولعب بنادي ليرس موسماً واحداً، بين 2017 و2018 لينتقل بعدها إلى أوتريخت في الدوري الهولندي، في موسم 2018- 2019، حتى انتقاله إلى العميد في الموسم الماضي، وشارك معه في جميع مباريات دوري أدنوك للمحترفين، وسجل هدفين وصنع 3 أهداف، وكان أحد أبرز اللاعبين في تشكيلة مدربه السابق ألفريد شرودر.