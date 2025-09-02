10 أندية الأكثر إنفاقاً في الميركاتو الصيفي..9 إنجليزية ونادٍ ألماني واحد

دبي- عدنان الغربي

أنفقت أندية الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا أموال طائلة، من أجل تدعيم صفوفها خلال سوق الانتقالات الصيفية، الذي شهد العديد من التغييرات، مقارنة بالمواسم الماضية، حيث فرضت إقامة النسخة الأولى من كأس العالم للأندية الموسعة، فترة انتقالات إضافية، امتدت لعشرة أيام في يونيو، وأتاح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الفرصة للأندية الـ 32 المشاركة في البطولة، بتعزيز صفوفها قبل انطلاق البطولة في 14 يونيو الماضي بالولايات المتحدة، كما استثمرت العديد من الأندية غير المشاركة في كأس العالم هذه الفرصة، لتعزيز صفوفها.

وأُعيد فتح باب الانتقالات في 16 يونيو، قبل أن يغلق أمس، وجاء النظام الجديد، تماشياً مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي ينص على أن فترة الانتقالات لا يجوز أن تتجاوز 89 يوماً.

وسيطرت الأندية الإنجليزية على المراكز الأولى في قائمة الأكثر إنفاقاً من بين الأندية الأوروبية والعالمية، حيث تصدر ليفربول القائمة بـ 482 مليون يورو، تلاه تشيلسي بـ 328 مليون يورو، وجاء آرسنال ثالثاً بـ 293,5 مليون يورو، وحل نيوكاسل في المركز الرابع بـ 289 مليون يورو، ثم مانشستر يونايتد خامساً بـ 251 مليون يورو، ونوتنغهام فورست بـ 237 مليون يورو، ثم توتنهام بـ 210,6 ملايين يورو، وحل مانشستر سيتي ثامناً بـ 207 ملايين يورو، وجاء باير ليفركوزن الألماني في المركز التاسع بـ 198 مليون يورو، وهو النادي الوحيد من خارج أندية البريمرليغ، وحل ساندرلاند في المركز العاشر بـ 188 مليون يورو.