تشافي لا يفكر في تدريب الأهلي المصري

دبي - إيهاب زهدي

أكد فرناندو وكيل أعمال المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، أن تشافي يفكر في الاستمرار بالعمل مع أندية أوروبية، ولا ينوي الانتقال لتدريب الأهلي المصري، كما رددت بعض وسائل الإعلام المصري خلال الساعات الماضية، بعد ظهور محمد يونس، الذي سبق له العمل مع تشافي في السد القطري، عبر وسائل الإعلام، وأكد قيامه بعرض اسم تشافي على إدارة النادي الأهلي، بعدما أبدى المدرب الإسباني ترحيبه بالفكرة، عندما عرضها عليه يونس، وطلب عرضاً بتفاصيل التعاقد للنظر فيها.

وفي الوقت نفسه، وجّه الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للأهلي المصري، رسالة إلى جماهير وإدارة ولاعبي الأهلي، بعدما تم إنهاء التعاقد معه بالتراضي، وقال: «حان الوقت للرحيل، لكنني أرحل بكل حب وامتنان للنادي الأهلي، الذي وصلت إليه منذ ثلاثة أشهر، وكان شرفاً عظيماً أن أعمل داخل هذا الكيان الكبير، وأن أساهم في قيادة الفريق في بطولات ومسابقات كبرى عالمية ومحلية».

وأضاف: «أنا أرحل وأنا فخور بهذه الفترة، وممتن لكل من ساندني، وسأظل داعماً للأهلي من الخارج، وأتمنى للنادي ولجماهيره كل التوفيق في المستقبل، وكانت تجربة رائعة ومليئة بالتحديات، وشرف لنا أننا دافعنا عن شعار الأهلي، ورسالتي لجماهير الأهلي، استمروا في دعم الفريق بشكل إيجابي، لأن هذا الدعم يصنع الفارق، ويساعد اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم، فالأهلي يحتاج دائماً إلى مساندة جماهيره، وأثق أن الفريق سيواصل تحقيق النجاحات».