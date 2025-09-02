لاعب الوحدة يرفض الالتحاق بمنتخب تونس

دبي - عدنان الغربي

رفض لؤي الترايعي لاعب الوحدة الالتحاق بمنتخب تونس الثاني الذي يستعد لمواجهة نظيره المصري ودياً 6 و9 سبتمبر الجاري، ضمن تحضيرات المنتخبين لبطولة كأس العرب المقررة في قطر ديسمبر المقبل.

وانضم الترايعي، وهو لاعب منتخب تونس للشباب، إلى صفوف الوحدة يوليو الماضي، قادماً من الاتحاد المنستيري بعد أن تألق معه بشكل لافت في الموسم الماضي، وتم قيده ضمن فئة المقيمين.

ولم يكشف الترايعي سبب عدم تلبيته دعوة الاتحاد التونسي لكرة القدم للالتحاق بتحضيرات نسور قرطاج عكس زميله يوسف سنانة مهاجم نادي السيلية القطري، الذي برر غيابه بسبب تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع فريقه ضد الشمال السبت الماضي.