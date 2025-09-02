4 مليارات دولار قيمة الانتقالات في «ميركاتو البريميرليغ»

لندن - أ ف ب

عزز الدوري الإنجليزي مكانته الأكثر تنافسية في عالم كرة القدم بعد حجم إنفاق قياسي في سوق الانتقالات الصيفي بلغ 3 مليارات جنيه استرليني (4 مليارات دولار أمريكي)، بحسب ما كشفته شركة التدقيق المالية ديلويت.

وأُغلق سوق الانتقالات بشكل مثير منتصف ليل الاثنين عقب إعلان ليفربول حامل اللقب عن التعاقد بصفقة بريطانية قياسية مع المهاجم السويدي ألكسندر أيزاك مقابل 125 مليون جنيه استرليني.

وفقاً لشركة ديلويت، فإن إجمالي الإنفاق الذي تجاوز 3 مليارات جنيه استرليني خلال فترة الانتقالات الأخيرة يفوق الرقم القياسي السابق البالغ 2.4 مليار جنيه استرليني، والمسجل في عام 2023، بأكثر من 650 مليون جنيه.

وتجاوز إجمالي الإنفاق ملياري جنيه استرليني للصيف الثالث توالياً، إلا أنها المرة الأولى التي يجتاز فيها عتبة الـ3 مليارات.

وتجاوز الإنفاق في الدوري الممتاز مجموع ما أنفقته باقي الدوريات الكبرى في أوروبا مجتمعة، مشكلاً 51 في المئة من إجمالي الإنفاق الإجمالي بين هذه الدوريات (إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا وألمانيا).

وقال تيم بريدج الشريك الرئيس في مجموعة الأعمال الرياضية بشركة ديلويت «صيف ثالث يحطم الأرقام القياسية في حجم إنفاق الدوري الإنجليزي خلال أربع سنوات، يرسل رسالة واضحة مفادها أنه، رغم تراجع الإنفاق في بقية أنحاء القارة، فإن الأندية لا تظهر أي نية لإبطاء استثماراتها في التعاقد مع اللاعبين».

وأضاف «مع مشاركة عدد غير مسبوق من الأندية الإنجليزية في البطولات الأوروبية، أكثر من أي دوري آخر في أوروبا، تسعى أندية الدوري الإنجليزي لاستقطاب أفضل المواهب وتعزيز مكانة الدوري كونه الأكثر تنافسية في عالم كرة القدم».