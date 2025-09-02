خطأ جنوب أفريقيا في تصفيات المونديال .. لغز «فيفا»

كيب تاون - رويترز

يثير تحفظ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على خصم نقاط من جنوب أفريقيا في تصفيات كأس العالم بسبب إشراكه لاعباً غير مؤهل في مباراة بمارس الماضي، حالة من الارتباك قبل الجولة الحاسمة المحتملة من التصفيات الأفريقية هذا الأسبوع.

وأشركت جنوب أفريقيا -التي اعترفت بخطئها- لاعب خط الوسط تيبوهو موكوينا عن طريق الخطأ خلال الفوز 2- 0 عندما استضافت جارتها ليسوتو، رغم أنه كان يجب أن يغيب عن المباراة التي أقيمت في تصفيات كأس العالم بعد حصوله على إنذارين في مباراتين سابقتين بالمجموعة الثالثة.

وشعرت جنوب أفريقيا بالحرج الشديد عندما اكتشفت الخطأ متأخراً، لكنها أصرت على أنها لن تخسر النقاط الثلاث بسبب عدم احتجاج المنافس.

وقال هوغو بروس مدرب جنوب أفريقيا هذا الأسبوع عند سؤاله مرة أخرى عن الأمر «فعلنا شيئاً لم يكن ينبغي أن نفعله، لكن لم تكن هناك شكوى».

لكن قانون الانضباط في «فيفا» ينص على إمكانية تحريك الإجراءات من قبل الاتحاد الدولي للعبة، وليس فقط عن طريق الاحتجاج، وسبق وعوقبت منتخبات ارتكبت المخالفة نفسها.

وتنص القواعد على أنه «إذا تلقى شخص ما إنذاراً في مباراتين منفصلتين في المسابقة نفسها للفيفا، فيتم إيقافه تلقائياً عن المباراة التالية في تلك المسابقة».

وينص قانون التأديب أيضاً على ما يأتي «إذا أشرك فريق لاعباً غير مؤهل للمشاركة (بسبب الإيقاف، أو مشكلات التسجيل، أو الجنسية، وما إلى ذلك)، تُلغى نتيجة المباراة تلقائياً. وتكون النتيجة الافتراضية خسارة الفريق المخالف 3 - 0، إلا إذا كانت النتيجة الفعلية أكثر ضرراً للفريق المخالف».

وقال جيرنوت رور مدرب منتخب بنين الذي يحتل المركز الثاني خلف جنوب أفريقيا في ترتيب المجموعة «ليس من الطبيعي ألا نعرف الوضع بشأن النقاط في جدول الترتيب قبل مبارياتنا هذا الأسبوع».

وأضاف «الأمر غريب للغاية. في الطبيعي يجب أن تخسر جنوب أفريقيا ثلاث نقاط، ويجب أن تحصل ليسوتو عليها، لكن لا أحد يعرف سبب عدم اتخاذ (فيفا) هذا القرار».