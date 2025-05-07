مقترح معسكر لقضاة ملاعب الإمارات في مصر

أعربت لجنة الحكام في اتحاد الكرة عن اهتمامها بإقامة معسكر لقضاة الملاعب خلال يوليو وأغسطس المقبلين، في مركز المنتخبات باتحاد الكرة المصري في مدينة السادس من أكتوبر المصرية.

وجاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد لجنة الحكام باتحاد الكرة الإماراتي، الذي ترأسه سالم علي الشامسي رئيس اللجنة، لمقر الاتحاد المصري للكرة، واستقبلهم بترحاب كبير المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتضمن برنامج الزيارة جولة تفقدية قادهم فيها الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري، وشملت مركز المنتخبات والفندق والملاعب التابعة له.