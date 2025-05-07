رابطة المحترفين تنظم ورشة عمل فنية للموسم الرياضي 2025 - 2026

نظمت رابطة المحترفين ورشة عمل فنية خاصة بتعديلات الموسم الرياضي المقبل 2025 - 2026، وذلك صباح أمس بدبي، حضرها حسن طالب المري عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، رئيس اللجنة الفنية، مصعب المرزوقي المدير التنفيذي بالإنابة، وممثلو الأندية 14 المحترفة.

وتواصلت فعاليات الورشة بعرض مقترحات روزنامة الموسم الرياضي الجديد 2025 - 2026 بعد تسكين المواعيد الخاصة بالمنتخبات الوطنية والمشاركات الخارجية للأندية المحترفة في مختلف المسابقات، تلتها التعديلات الفنية في مختلف لوائح مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية: لائحة دوري أدنوك للمحترفين، لائحة كأس سوبر إعمار، لائحة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ولائحة دوري المحترفين تحت 23 سنة، وتخص تسجيل ومشاركة اللاعبين في المسابقات. كما تم استعراض مقترحات الأندية التي توصلت بها الرابطة في هذا الجانب.

يذكر أن المقترحات المقدمة في ورشة العمل الفنية، سواء فيما يخص روزنامة الموسم الرياضي الجديد أو تعديلات لوائح المسابقات، سيتم رفعها لمجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية للاطلاع واعتماد ما سيتم تطبيقه في الموسم المقبل 2025 - 2026.