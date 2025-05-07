هدفا رحيمي أثارا الجدل وتسببا في إيقاف طاقم تحكيم لقاء العين والجزيرة

تسبب تسجيل سفيان رحيمي هدفين للعين أمام الجزيرة، تم احتساب الأول وإلغاء الثاني، لتنتهي مباراتهما بالتعادل 1 - 1 ضمن الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، في إيقاف طاقم تحكيم المباراة بقيادة حكم الساحة ناصر العلي من قبل اتحاد الكرة حتى نهاية الموسم. وأحرز رحيمي الهدف الأول في الدقيقة 60 من وضعية تسلل، واعتمد الهدف بالرغم من العودة لتقنية الفيديو في خطأ مؤثر على نتيجة المباراة، ثم عاد اللاعب وسجل الهدف الثاني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 71، وتم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي تسلل لابا كودجو، ومشاركته في اللعبة بحجب الرؤية عن علي خصيف حارس الجزيرة، وأثار هذا القرار الجدل بعدما استدعى العلي الحكم المساعد الأول، لتقييم اللعبة معه عبر شاشة تقنية الفيديو.

أما بقية مباريات الجولة، فلم تشهد أي أخطاء مؤثرة بالرغم من كثرة القرارات الصعبة واللجوء المتعدد لتقنية الفيديو، وأبرزها تدخل تقنية الفيديو في مباراة خورفكان والنصر، باستدعاء حكم الساحة سيف نبيل، لوجود حالة تفسيرية في الهدف الأول للنصر، بعدما أشار الحكم المساعد إلى وجود حالة تسلل في اللعبة من قبل هاريس، حيث تأكد الحكم من عدم حجبه للرؤية عن حارس خورفكان، وتم اعتماد صحة الهدف، فيما مرت بسلام مباريات كلباء ودبا الحصن وأدارها الحكم يحيى الملا، وعجمان والعروبة وأدارتها روضة المنصوري، والوحدة والشارقة وأدارها أحمد سالم خلفان، والبطائح وبني ياس وأدارها عادل النقبي، ولم تتدخل تقنية الفيديو في أي من قرارات عمر آل علي، الذي أدار مباراة الوصل وشباب الأهلي بالرغم من صعوبتها وأهميتها.