زكريا أحمد: الأهداف تغيب عن أول ربع ساعة للمرة الأولى في الدوري

كشف الدكتور زكريا أحمد العوضي، مشرف مدربي حراس المرمى باتحاد الكرة، أن أغلب أخطاء الحراس في الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين توزعت ما بين 5 أخطاء في التمركز، و7 في ردة الفعل، و5 في التصدي الخطأ، مشيراً إلى أن الجولة شهدت 23 هدفاً، منها هدفان تم تسجيلهما من ركلتي جزاء، وتوزع تسجيلها ما بين 10 أهداف في الشوط الأول، و13 هدفاً في الشوط الثاني، ولأول مرة تغيب الأهداف عن أول ربع ساعة من المباريات في النسخة الحالية من الدوري، منوهاً بنجاح راشد علي العائد لحماية «عرين» الوحدة، وإبراهيم عيسى في الخروج بشباك نظيفة.

وأوضح أنه تم تسجيل 10 أهداف في الجولة من تسديدات على المرمى، و7 أهداف من داخل منطقة الـ6 ياردات، وهو ما اعتبره رقماً كبيراً في دوري هذا الموسم، وأشاد بما قدمه محمد الوالي، حارس الوصل، بعدما استطاع مع زملائه الفوز على بطل الدوري شباب الأهلي، وكانت له تصديات حاسمة، استطاع بها المحافظة على فوز فريقه، وأثبت للجميع أنه حارس بمواصفات مميزة خاصة، بعد ثباته في التشكيل الأساسي لفريقه، وأشار إلى تصدر سلطان المنذري، حارس كلباء، قائمة الأكثر تصدياً، ويليه فهد الظنحاني، فيما لا يزال عادل الحوسني، صاحب المحافظة الأعلى في قائمة الشباك النظيفة برصيد 13 مرة، ويليه حمد المقبالي حارس شباب الأهلي، برصيد 10 مرات، لافتاً إلى أن الحراس حافظوا على شباكهم نظيفة 78 مرة، بعد 161 مباراة في الدوري.