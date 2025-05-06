لجنة الانضباط تغرم شباب الأهلي والوصل بعد أحداث «ديربي دبي»

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة في اجتماعها، مساء أول من أمس، وبعد مناقشاتها للأحداث الجماهيرية التي شهدتها مباراة الوصل وضيفه شباب الأهلي السبت الماضي، والتي انتهت بفوز الوصل 2-1 في استاد زعبيل، ضمن الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، فرض غرامة مالية بإجمالي 150 ألف درهم، موزعة بين 70 ألف درهم غرامة على نادي شباب الأهلي لقيام جماهيره بالتلفظ وإلقاء عبوات السوائل على جمهور الفريق المنافس وأرض الملعب، و80 ألف درهم على نادي الوصل لقيام جماهيره بإشعال عبوة دخانية والتلفظ على جمهور الفريق المنافس، وإلقاء عبوات السوائل داخل أرضية الملعب وعلى جمهور الفريق المنافس.

كما قررت اللجنة توجيه عقوبة لفت النظر لكل من الوصل وكلباء والنصر والجزيرة، لمخالفتهما قرار لجنة الطب الرياضي، بعدم قيامهما بتحديث البيانات المكانية للناديين في مباراتيهما ضمن الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، وإيقاف لاعب نادي الجزيرة الحمراء مايد صلاح، 3 مباريات وتغريمه مبلغ 15 ألف درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس أثناء كرة مشتركة في دوري الدرجة الأولى، واعتبار الجزيرة خاسراً لمباراته أمام العين بنتيجة 0-3 في دوري تحت 15 سنة (أ)، لمخالفته نظام استبدال اللاعبين.

وفي دوري تحت 11 سنة (ب)، توجيه عقوبة الإنذار لنادي الإمارات لقيام جماهيره بالتلفظ على حكم المباراة والخروج عن الروح الرياضية، وإيقاف لاعب الفريق مايد محمد جمعة مباراتين وتغريمه مبلغاً وقدره 10 آلاف درهم لمحاولته الاعتداء على حكم المباراة، كما تم فرض غرامة مالية على نادي عجمان وقدرها 10 آلاف درهم لقيام جماهيره بالتلفظ على حكم المباراة وللخروج عن الروح الرياضية، وقررت اللجنة أيضاً، منع مدرب فريق ليفر سبورت، حسن أحمد الحمادي، من مرافقة فريقه مباراتين وتغريمه ألفي درهم للتلفظ على حكم المباراة، وإيقاف حارس نادي حتا مايد خليفة سعد، مباراتين وتغريمه مبلغاً وقدره 5 آلاف درهم للتلفظ على حكم المباراة في دوري تحت 14 سنة.