دوري أدنوك للمحترفين.. فابيو ليما يعادل رقم فهد خميس التاريخي

شهدت الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، والتي اختتمت مساء أمس، حسم لقب البطولة لصالح شباب الأهلي قبل ثلاث جولات من الختام.

كما شهدت عدة مفاجآت بالنسبة لفرق قاع جدول الترتيب، من خلال فوز العروبة صاحب المركز الرابع عشر والأخير على عجمان 3-2 للمرة الأولى في عصر الاحتراف، وفاز البطائح صاحب المركز الثاني عشر على بني ياس 1-0 ليبتعد قليلا عن منطقة الخطر بالنسبة للهبوط ، كما اقترب دبا الحصن الثالث عشر من الهبوط مع العروبة، بعد خسارته أمام كلباء 1-2، لتتأجل هوية ثاني الفرق المودعة للبطولة.

وكان لافتا أن الخسارة التي مني بها شباب الأهلي أمام الوصل بنتيجة 1-2، هي الأولى للفريق هذا الموسم، لكنه استفاد من فارق الـ 11 نقطة بينه وبين الشارقة أٌقرب ملاحقيه، بعد خسارته أمام الوحدة 0-3 في الجولة ذاتها ليحسم اللقب.

وحملت الجولة التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام سمة اللعب النظيف بعدما غابت البطاقات الملونة عن ستة فرق وهي خورفكان، والوحدة، والجزيرة، وبني ياس، وعجمان، والعروبة، فيما أشهر قضاة الملاعب إجمالا 16 بطاقة صفراء على بقية فرق المسابقة، وغابت البطاقات الحمراء.

وبهدفه في مرمى شباب الأهلي استطاع فابيو ليما لاعب الوصل أن يعادل رقم أسطورة الوصل السابق فهد خميس بـ 175 هدفا مع الفريق، الذي حققها في 11 موسما مع الوصل.

وعلى الرغم من غيابهما عن التهديف إلا أن لابا كودجو لاعب العين وعمر خريبين لاعب الوحدة بقيا في صدارة هدافي المسابقة بـ 18، و14 هدفا على الترتيب لكل لاعب، فيما وصل مهدي قايدي لاعب كلباء إلى 13 هدفا بعد تسجيله هدفا في مرمى دبا الحصن.

وبلغ عدد أهداف الجولة 23 هدفا، بمعدل 3.28 هدف في المباراة الواحدة، وكان أكثرهم في لقاء تعادل خورفكان مع النصر 3-3، بتسجيل 6 أهداف، كما فاز أصحاب الأرض في ثلاث مواجهات وهي كلباء على دبا الحصن، والوصل على شباب الأهلي، والوحدة على الشارقة.