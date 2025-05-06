إيقاف طاقم تحكيم مباراة العين والجزيرة حتى نهاية الموسم

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، عبر بيان رسمي، عن إيقاف الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة العين وضيفه الجزيرة مساء أول من أمس، وانتهت بالتعادل 1-1، على ملعب إستاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، واتخذ القرار وفقاً للوائح الداخلية لإدارة التحكيم، وسيكون الإيقاف حتى نهاية الموسم.

وضم طاقم تحكيم المباراة كلاً من: حكم الساحة، ناصر العلي، والحكم المساعد الأول، عامر عبد الله حسن، والحكم المساعد الثاني، حميد ناصر القيواني، والحكم الرابع، علي الزرعوني، ومعهم أنجيل مونوري حكماً للفيديو، وخميس فيروز، حكم فيديو مساعداً.

وكانت المباراة قد شهدت هدفين للعين سجلهما سفيان رحيمي، وأثارا حالة من الجدل، وأحرز الهدف الأول في الدقيقة 60، وتعادل من خلاله العين مع وجود شكوك حول صحة الهدف لوجود رحيمي في موقف تسلل، ثم أحرز رحيمي هدفاً ثانياً في الدقيقة 71، وتم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي تسلل لابا كودجو، وتداخله في الكرة بحجبه الرؤية عن علي خصيف حارس الجزيرة.