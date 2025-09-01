بوغدانوف والعبدولي يحملان لاعبي بني ياس وخورفكان مسؤولية التعادل

عزا البلغاري إيفايلو بوغدانوف مدرب بني ياس، تعادل فريقه مع خورفكان 2-2 في كأس المحترفين، وفشل فريقه في المحافظة على تقدمه وتذوق طعم الفوز الأول هذا الموسم، إلى الأخطاء التي وقع فيها بعض اللاعبين بالرغم من المستوى الجيد الذي ظهر به الفريق والبداية القوية والتي ترجمها اللاعبون عبر هز شباك المنافس في وقت مبكر من عمر شوطي المباراة، كما لاحت لنا أكثر من فرصة لزيادة الغلة لم يتم استثمارها بالشكل المطلوب، في المقابل لعب خورفكان على الأخطاء ونجح في تعديل النتيجة عبر عدد محدود من الكرات، لافتاً إلى أنه راضٍ عن الأداء بشكل عام بالرغم من إهدار فريقه فوزاً سهلاً كان في متناول اليد، بيد أن هناك بعض التفاصيل المزعجة والتي تمثلت في طريقة استقبالنا للأهداف ولا سيما الهدف الثاني، وإهدار الفرص أمام مرمى المنافس، وعموماً انتهى شوط وتبقى شوط حاسم وسنعمل على مواصلة التحضيرات والاستعداد بصورة أفضل لمباراة الإياب من أجل خطف بطاقة التأهل للدور الثاني.

اعتراف

في الجانب الآخر، اعترف حسن العبدولي مدرب خورفكان، أن فريقه كان بعيداً عن المستوى المعهود وكنا سيئين خلال المباراة وارتكبنا العديد من الأخطاء، وعلينا تحمل المسؤولية وتصحيح الأخطاء، وأن نكون أكثر جاهزية قبل مباراة الإياب في بني ياس، وخاصة أن الحظوظ ما زالت جيدة في بلوغ المرحلة الثانية من المسابقة، وأضاف إنه لا يلوم اللاعبين وكرة القدم لعبة الأخطاء، لافتاً إلى أن الفريق يحتاج إلى عمل في منظومة الوسط، كما أن غياب اللاعب الكوري دوجاي وون بسبب الإصابة كان له تأثيره الواضح في الفريق وننتظر عودته قريباً.