6 حراس جدد يظهرون في كأس الرابطة.. والمواطن يفرض حضوره

منحت أندية دوري المحترفين ثقتها للحارس المواطن في مباريات ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إذ لم تشهد ظهور الحارس المقيم، كما كان متوقعاً، تماشياً مع تعديل اللوائح التي سمحت بمشاركته، أي المقيم، بداية من نسخة الموسم الحالي.

ودفعت الأندية بستة حراس جدد من دكة البدلاء، واختارت 6 أندية أخرى المحافظة على مشاركة الحارس الأول الذي اعتمدت عليه في بطولة الدوري، ليواصل دفاعه عن حماية العرين في خطوة أكدت أن الأولوية للمواطن بين الخشبات الثلاث.

وشهدت جولة الذهاب مشاركة كل من درويش محمد «الشارقة»، محمد الوالي «الوصل»، عبدالله التميمي«النصر»، محمد الشامسي «الوحدة»، حسن ساني «العين»، عادل الهاشمي «بني ياس»، في أول ظهور مع أنديتهم بالموسم الحالي، في حين واصل ستة آخرون المشاركة الأساسية امتداداً لظهورهم في مباريات الدوري، بقيادة أحمد حمدان «خورفكان»، علي الحوسني «عجمان»، أمجد السيد «الظفرة»، سلطان المنذري «كلباء»، إبراهيم عيسى «البطائح»، عيسى أحمد «دبا».

وتعكس مشاركة الحارس المواطن في مباريات كأس الرابطة، توجه الأندية والأجهزة الفنية في تجهيز عناصر وطنية، للمشاركة في مباريات الدوري وكأس رئيس الدولة، عند الحاجة، حال غياب الحارس الأول للإصابة أو الإيقاف في مؤشر يؤكد أن مشاركة حارس المرمى المقيم ستكون ضعيفة خلال مشوار الموسم الحالي.

ومن خلال هذه السياسة، تؤكد الأندية أنها تنظر إلى كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليس فقط مسابقة تنافسية، بل أيضاً منصة لصقل المواهب ومنح اللاعبين المواطنين فرصاً كبرى لاكتساب الخبرة في أجواء المباريات الرسمية، وهو ما يصب في مصلحة الكرة الإماراتية على المدى الطويل، ويعزز من حضور الحارس المحلي باعتباره أحد العناصر الجوهرية التي لا غنى عنها في مسيرة الفرق والمنتخبات.