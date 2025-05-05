باولو سوزا.. قيادة ناجحة لـ«الفرسان»

أعلن شباب الأهلي عن التعاقد مع البرتغالي باولو سوزا في يونيو 2024، ليبدأ مهمته مع الفريق بداية من فترة الإعداد الخارجي، ونجح خلال فترة عمله في تحقيق 3 ألقاب مع «الفرسان» خلال الموسم الجاري، وتجنب الخسارة في دوري أدنوك للمحترفين حتى الجولة 23، عندما خسر أمام مضيفه الوصل 1 - 2 مساء أول من أمس، وقبلها لم يتلق الفريق سوى خسارة واحدة في جميع مشاركاته المحلية، وذلك عندما خسر شباب الأهلي نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجزيرة بنتيجة 1 - 2، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وودع دوري أبطال آسيا على يد الشارقة بخسارة ركلات الترجيح 4 - 5، بعد نهاية مباراتي ذهاب وإياب ربع النهائي بنتيجة واحدة بالتعادل 1 - 1، وخلال تلك البطولة خسر «الفرسان» مباراة واحدة بنتيجة 1 - 2 أمام مضيفه ناساف الأوزبكي في دور المجموعات للبطولة التي تم تحويله للمشاركة فيها بعد خسارته أمام مضيفه الغرافة القطري 0 - 1، في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وتعد فترة عمل سوزا من الفترات التاريخية الناجحة حتى الآن في مسيرة «الفرسان»، والتي سبق وشهدت فترات عمل للعديد من المدربين الذين أسهموا في رفع اسم النادي عالياً والوصول به إلى أعلى المراتب.