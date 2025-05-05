مؤنس دبور.. صاحب اللدغة التهديفية

بدأ شباب الأهلي مشواره في النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، بالفوز على ضيفه البطائح 2 - 1، في الجولة الافتتاحية للمسابقة، وكان مؤنس دبور، صاحب الهدف الأول للفريق في المسابقة، وسجله في الدقيقة 68، بينما أنقذ زميله سردار أزمون، الفريق من التعادل بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

في حين، كان الفوز الأكبر لشباب الأهلي في المسابقة، عندما تغلب على مضيفه بني ياس 5 - 1، في مباراتهما ضمن الجولة الخامسة، وكانت مباراة «الفرسان» وضيفهم الوحدة، الأكثر أهدافاً بعدما فاز شباب الأهلي 5 - 4، في مباراتهما ضمن الجولة الثالثة على ملعب استاد راشد، وتعد تلك المباراة أيضاً، أكثر المواجهات التي استقبل فيها الفريق أهدافاً في شباكه.

وشهد مشوار شباب الأهلي 5 تعادلات حتى الجولة 23، ومنها 3 تعادلات سلبية أمام كل من كلباء والشارقة والعين، وتعادلين مع خورفكان 1 - 1، ومع الوحدة 2 - 2، وخرج بشباك نظيفة في 10 مباريات أمام كل من كلباء، الوصل، النصر، دبا الحصن، العروبة، الشارقة، بني ياس وخورفكان مرة واحدة، والعين مرتين، فيما حقق الفوز في 17 مباراة، وخسر مباراة واحدة كانت أمام الوصل.