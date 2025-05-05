فيرمينو «المستبعد» يقود الأهلي السعودي بطلاً لآسيا

في ليلة لا تُنسى توج فيها الأهلي السعودي بلقب دوري أبطال آسيا 2025، لمع اسم البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي جسّد دور البطل بكل تفاصيله. قاد فيرمينو الفريق السعودي الملقب بـ«الراقي» للفوز على كاواساكي فرونتال الياباني بنتيجة 2 ـ 0 في النهائي، بعد أن صنع هدفي المباراة ببراعة، ليحصد جائزة أفضل لاعب في النهائي، ويواصل تألقه بنيل لقب أفضل لاعب في نسخة هذه البطولة، متفوقاً على كوكبة من النجوم العالميين.

المفارقة أن فيرمينو حقق هذا الإنجاز التاريخي رغم استبعاده من قائمة الأهلي المحلية في الدور الثاني من الدوري السعودي، وهو ما حرمه من المشاركة في نصف الموسم محلياً، ومع ذلك، أثبت حضوره القاري بتسجيله 6 أهداف وصناعته 7 أخرى، مساهماً بـ13 هدفاً حاسماً في مسيرة الأهلي الآسيوية.