عجمان يواجه العروبة الهابط من أجل تحسين موقفه في جدول دوري المحترفين

ياسر قاسم، محمد فضل

يشهد استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، في التاسعة إلا ربع مساء غد، مباراة عجمان وضيفه العروبة في ختام الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين، وهي مواجهة تبدو مهمة لأصحاب الأرض، بهدف التقدم مركز أفضل في جدول الترتيب بعد تأكد هبوط الضيوف للدرجة الأولى من الجولة الماضية، يدخل عجمان المباراة وفي رصيده 27 نقطة في المركز العاشر من 8 انتصارات و3 تعادلات والخسارة في 11 مباراة، وفوزه اليوم يقفز به للمركز التاسع على أمل التقدم أكثر لمنتصف الجدول في بقية المباريات المقبلة، ويسعى الفريق للعودة إلى سكة الانتصارات بعد آخر خسارة تعرض لها في ملعب الشارقة.

وحرص المدرب الصربي غوران على معالجة أخطاء مباراة الشارقة، من خلال التدريبات اليومية على مدار أسبوع، وتبدو صفوف الفريق مكتملة مع احتمال عودة لاعب الوسط عصام فائز بعد تعافيه من الإصابة.

وشدد المدرب غوران على الجدية واحترام المنافس، وقال في تعليقه على المباراة: «هبوط العروبة ووجوده في المركز الأخير لا يعكسان المستويات القوية، التي كان يقدمها خصوصاً في الفترة الأخيرة، وعلينا التعامل بحذر في كل أوقات المباراة لكي نخرج بالنقاط الثلاث».

وتحدث غوران عن تحضيرات فريقه قائلاً: «كانت التحضيرات للمباراة جيدة، وكان لدينا خمس تدريبات، ركزنا خلالها على تصحيح أخطاء مباراة الشارقة الماضية، التي خسرنا فيها برباعية، وأؤمن كثيراً بفريقي وقدرته على العودة أمام أي فريق».

جاسيمنز: العروبة يواجه عجمان بعيداً عن الضغوط

من جهته يدخل العروبة المباراة دون ضغوط بعد تأكد هبوط الفريق لدوري «الهواة» إثر نهاية مباراته خلال الجولة الماضية ضد فريق الوحدة على وقع التعادل، وهى النتيجة التي عجلت بعودة أخضر الفجيرة مجدداً لدوري الدرجة الأولى، ليحجز أولى بطاقات الهبوط في انتظار هوية الهابط الثاني، يملك العروبة 7 نقاط، جمعها بالفوز في مباراتين على كل من بني ياس وكلباء، والتعادل أمام الوحدة وتلقي العروبة، الهزيمة في 19 مباراة وهى حصيلة ربما تحدث للمرة الأولى على في عصر الاحتراف بأن يخسر الفريق صاحب المركز الأخير بهذا العدد من المباريات مع تبقي 4 جولات على الختام، بما فيها مباراة اليوم أمام عجمان.

بدوره توقع البرتغالي اندريه جاسيمنز، مدرب العروبة، مباراة قوية أمام عجمان، خاصة أن اللاعبين رفعوا شعار الفوز، ويلعبون اللقاء دون ضغوط، بعد تأكد الهبوط رسمياً لدوري الأولى، لكن الحماس عالٍ ونسعى إلى تقديم العرض الأفضل في بقية مباريات المسابقة، لافتاً إلى أن مباراة ملعب عجمان تبدو فرصة جيدة لإظهار لاعبينا لقدراتهم، وإبراز الوجه المشرق لنادي العروبة.