الأمين العام لاتحاد الكرة يُشارك في اجتماع لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي



شارك محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، عضو لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في اجتماع اللجنة الرابع الذي عقد اليوم بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، برئاسة الدكتور تران كوك توان.

وأوصت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي خلال اجتماعها بإسناد تنظيم النسخ الثلاث المقبلة من بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد عملية تقييم شاملة للملفات المقدّمة.

كما صادقت اللجنة على تعليمات بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2026، وتعليمات المعدات الخاصة بالاتحاد الآسيوي «نسخة 2025»، إلى جانب التعديلات على لوائح عدة بطولات قادمة، حيث تم تضمين لوائح جديدة تتعلق بآلية التبديل في حالات الإصابة بالارتجاج في المخ.

وأقرّت لجنة المسابقات الآسيوية تعديلات على تعليمات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، إلى جانب المصادقة على أحدث نسخة من رزنامة مسابقات الاتحاد الآسيوي 2026-2030.

وسيتم رفع جميع قرارات اللجنة للمصادقة من المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل دخولها حيّز التنفيذ، فيما سيتم لاحقاً نشر النسخ المُحدّثة من لوائح المسابقات ورزنامة البطولات بين 2026 و2030 عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي.