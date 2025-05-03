العين يواصل مطاردة المركز الثالث في مواجهة الجزيرة

طلحة عبد الله - محمد صادق

يستضيف العين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، في الساعة التاسعة إلا ربع مساء غد الأحد، نظيره الجزيرة، لحساب الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، في الصراع على المركز الثالث، وضمان التمثيل الآسيوي، ويحتل العين المركز الخامس برصيد 36 نقطة، بينما يقع الجزيرة في المركز السابع برصيد 32 نقطة.

ويتفوق الجزيرة على العين في عدد مرات الفوز خلال 31 مواجهة جمعتهما في مشوارهما بدوري المحترفين، بتحقيقه 13 فوزاً مقابل 12 انتصاراً للعين، بينما حضر التعادل بينهما في 6 مواجهات.

وأكمل العين تحضيراته بمران أخير، أجراه أمس على ملعبه، تحت قيادة المدرب ايفيتش، الذي عمد إلى التأكد من جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً لمباراة الليلة، بإخضاع اللاعبين لتمارين واختبارات عدة، تضمنت تنفيذ وتطبيق الأسلوب والتكتيك، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة المباراة، وينتظر أن يخوض اللقاء بكامل نجومه، ما لم تستجد مستجدات أخرى.

وأكد المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين، أن فريقه تابع التحضيرات بكل جدية لمواجهة الجزيرة، وشدد على أهمية الفوز لمواصلة النتائج الإيجابية، لافتاً إلى أن تركيزهم مُنصبّ على تطوير الأداء، ورفع درجة الجاهزية القصوى للاعبين، وقال: هدفنا الواضح هو الفوز، مع الاحترام لطموحات المنافس، فهو فريق منظم، وقد توّج بأول ألقاب الموسم الحالي.

وأضاف: «نحن غير راضين عن مركزنا الحالي، وندرك أن المنافسة على المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا، باتت مفتوحة بين عدة فرق، ومواجهة الجزيرة الليلة، تُعد محطة مهمة في طريق تحسين موقعنا، وسنخوض المباريات المتبقية بعقلية الفوز، والتعامل مع كل مباراة على حدة، مع التركيز على تقديم أفضل أداء منذ البداية وحتى صافرة النهاية».

وأكد المدرب الصربي أن العين شهد تحسناً تدريجياً منذ توقف مارس الماضي، والاستثناء الوحيد كان في مباراة دبا الحصن، التي جاءت مباشرة بعد العودة، حيث كنا نستحق التقدم بثلاثة أهداف في الشوط الأول، لكن الطرد غيّر مجرى اللقاء، وبعد ذلك، تحسن الأداء من مباراة لأخرى، وسنعمل جاهدين على الحفاظ على هذا النسق التصاعدي للفريق.

في المقابل، يمر الجزيرة، الذي يحتل المركز السابع 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن خورفكان في المركز الثامن، بفترة سيئة على مستوى النتائج، ويسعى إلى العودة إلى سكة الانتصارات مرة أخرى.

ولم يتذوق الجزيرة طعم الفوز في آخر 4 مباريات في الدوري، إذ خسر 0-1 من خورفكان، و0-5 من الوصل، وتعادل 1-1 مع عجمان، قبل أن يتعرض للخسارة من كلباء 1-2 في الجولة الماضية.

ويدرك الجهاز الفني للجزيرة، بقيادة المغربي الحسين عموتة، صعوبة المواجهة، وأن الفريق مطالب بالظهور بشكل مختلف، وذلك بعدما كان قد نجح في التتويج بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، قبل فترة وجيزة، والسعي لإنهاء الموسم في مركز أفضل من السابع.