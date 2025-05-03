الوحدة يستقبل الشارقة بطموح الاقتراب من وصافة «دورينا»

محمد صادق - ياسر قاسم

يستقبل الوحدة عند الساعة 18:05 مساء غدٍ الأحد، على أرضية استاد آل نهيان، فريق الشارقة، في قمة لا تخلو من الدوافع بين الفريقين، ضمن مباريات اليوم الثاني للجولة الـ 23 من دوري أدنوك للمحترفين.

ويدخل الوحدة الساعي إلى الحفاظ على المركز الثالث الذي يحتله برصيد 38 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الشارقة، إلى الحفاظ على مركزه في جدول الترتيب من أجل إنهاء الموسم بفرصة المشاركة الآسيوية في الموسم المقبل، إضافة إلى محاولة الاقتراب من الوصافة وتقليص الفارق مع الشارقة إلى 4 نقاط.

ولم يعرف الوحدة طعم الفوز في المباريات الأخيرة في الدوري، وسقط في فخ التعادل في آخر ثلاث مباريات خاضها أمام النصر، ثم الوصل، ثم العروبة.

كما يسعى الوحدة إلى إنهاء تفوق الشارقة خلال مواجهاتهما في السنوات الأخيرة، إذ لم يتمكن «العنابي» من هزيمة الشارقة في آخر 4 مباريات في الدوري، بينما ستكون مباراة اليوم فرصة لـ «أصحاب السعادة» لاستعادة فوز غائب على الشارقة في استاد آل نهيان منذ 8 سنوات، إذ يعود آخر فوز للوحدة على الشارقة في معقل العنابي إلى موسم 2017 - 2018 وتحديداً في نوفمبر 2017، علماً بأن الوحدة يتفوق على الشارقة إجمالاً في تاريخ المواجهات التي جمعتهما في دوري المحترفين بالانتصار في 14 مباراة، مقابل فوز الشارقة في 8 مباريات، وحضر التعادل في 7 مواجهات.

قمة اليوم هي الرابعة بين الفريقين هذا الموسم، حيث تفوق الشارقة في الدور الأول 2 - 0، وأخرج الوحدة من ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي عندما خسر ذهاباً 0 - 1 وفاز إياباً 4 - 2.

وأكد السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب الوحدة، على جاهزية فريقه لخوض القمة، مشيراً إلى أن الفريق كان لديه الوقت الكافي لتجهيز اللاعبين، حيث يدخل «العنابي» المباراة دون غيابات أو إصابات.

وقال: «إن المباراة مهمة وتتطلب تركيزاً كبيراً، والوحدة يملك الحافز للحفاظ على مركزه الثالث على أقل تقدير، ولتقليص الفارق مع الشارقة». وأضاف أن المباراة ضد فريق نافس على لقب الدوري بصورة قوية، والوحدة سيسعى بكل قوته للفوز وحصد الثلاث نقاط ضد خصم لن يكون سهلاً.

من جهته، يركز الروماني كوزمين المدير الفني لنادي الشارقة على تدوير اللاعبين، بالدفع بعدد من البدلاء في المباراة بهدف تحضيرهم، وفي الوقت نفسه إراحة عدد من الأساسيين الذين لعبوا كثيراً في فترات متقاربة في الفترة الماضية.

ورغم ذلك يحاول الشارقة تحقيق نتيجة إيجابية لضمان المركز الثاني في الترتيب والمحافظة على فارق النقاط بينه وبين الوحدة ثالث الترتيب، حيث يتقدم الشارقة صاحب الـ 45 نقطة بـ 7 نقاط، وتاريخياً، جمعت 29 مباراة الشارقة والوحدة في دوري المحترفين، يتفوّق الوحدة بـ 14 انتصاراً مقابل 8 للشارقة وتعادلاً في 7 مواجهات، ويتصدر سباستيان تيجالي هداف مواجهات الوحدة والشارقة بدوري المحترفين «16 هدفاً».