خورفكان وبني ياس يتعادلان 2-2

تعادل خورفكان وضيفه بني ياس 2-2 مساء اليوم على ملعب استاد صقر بن محمد القاسمي في ذهاب الدور الأول من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين، وسيلتقي الفريقان في 6 سبتمبر المقبل لتحديد هوية المتأهل للمرحلة التالية من المسابقة.

سجل لخورفكان طارق تيسودالي في الدقيقة 40، ومدافع بني ياس خالد الهاشمي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 68، بينما سجل لبني ياس حارس خورفكان بالخطأ في مرماه بعد أن اصطدمت به تسديدة البرازيلي كايكي بيريرا وولجت الشباك في الدقيقة 24، وجواو فيكتور في الدقيقة 54.

الشوط الأول

منذ بداية الشوط الأول سيطر خورفكان على مجريات اللعب بنسبة تجاوزت 52%، غير أن ذلك لم يمنع بني ياس من قيادة هجمات خطيرة أبرزها فرصة يوسفو نيكتيه، الذي واجه المرمى ولكنه سدد الكرة ضعيفة لتمر بجوار القائم الأيسر لمرمى حارس خورفكان. ونجح السماوي في استغلال إحدى فرصه ليسجل هدف التقدم، والذي ساهم فيه البرازيلي كايكي بيريرا بنسبة كبيرة بتسديدة قوية غالطت حارس خورفكان وولجت المرمى، وتم احتساب الهدف للحارس أحمد حمدان بعد أن اصطدمت الكرة بيده في الدقيقة 24.

بعد تخلفه بهدف، استشعر خورفكان خطورة موقفه واندفع لاعبوه للهجوم وضاعت لهم أكثر من فرصة، قبل أن تثمر جهودهم عن تسجيل هدف التعادل بواسطة طارق تيسودالي، الذي تربص بكرة عرضية وحولها برأسه مباشرة في المرمى. وبعدها قاد بني ياس أكثر من هجمة بغية إحراز هدف التقدم، غير أن لاعبيه لم يحسنوا ترجمة الفرص التي سنحت لهم كما ينبغي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني وطوال الدقائق التسع الأولى تبادل الطرفان المحاولات الهجومية ولكن دون فرص حقيقية تُذكر، قبل أن يفك جواو فيكتور ارتباط التعادل بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء محرزاً الهدف الثاني لبني ياس. وعاد السماوي ليهدد مرمى خورفكان مرة أخرى عبر تسديدة قوية من سهيل النوبي تصدى لها الحارس أحمد حمدان بيقظة، وسدد أحمد جشك كرة قوية اصطدمت بالمدافع خالد الهاشمي وولجت المرمى لتصبح النتيجة التعادل بهدفين لمثلهما.

واستمرت المباراة سجالاً بين الجانبين، وتطايرت الفرص هنا وهناك بفضل تألق حارسي المرمى عند الطرفين في إبعاد الخطورة في مناسبات عدة، قبل أن يعلن الحكم عن انتهاء اللقاء بالتعادل بهدفين لمثلهما في انتظار مباراتهما بجولة الإياب.