علي خصيف: وقت الشدائد تجد أولاد زايد

أكد علي خصيف حارس مرمى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، جاهزية «الأبيض» لخوض الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026، وعلى علمه وزملائه بمدى صعوبة الأمر، عندما يلتقون مع منتخبي عمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر المقبل، في تصفيات المجموعة الأولى من الملحق الآسيوي التي تستضيفها قطر، واستدرك مشدداً على أن المهمة، على الرغم من صعوبتها، إلا أنها ليست مستحيلة، وطالب الجماهير بالحضور ومساندة المنتخب، قائلاً: «وقت الشدائد تجد أولاد زايد».

وأشاد قائد المنتخب، بالجهود التي يبذلها الجهاز الفني، بقيادة المدرب أولاريو كوزمين، منوهاً بمعرفة المدرب الروماني بشكل كبير بلاعبي دوري أدنوك للمحترفين، ومعرفته الجيدة أيضاً، بمنتخبي عمان وقطر، من خلال سنوات من العمل داخل الدولة وفي السعودية وقطر، وأشار إلى أن جميع اللاعبين متحمسين لخوض الملحق الآسيوي، ويدركون جيداً حجم التحدي والجهد المطلوب لتجاوزه.

وقال: «لا يوجد أي لاعب في المنتخب سيبخل بأي جهد لمساعدة «الأبيض» في الوصول إلى كأس العالم، وجميع اللاعبين في أتم الجاهزية، ومتحمسون للمباراتين الوديتين أمام منتخبي سوريا والبحرين، يومي 4 و8 سبتمبر 2025، باعتبارهما محطة مهمة في التحضير للملحق الآسيوي، والذي يسعى الجميع للمشاركة في مباراتيه، وإن شاء الله تتبقى خطوتان ونفرح جميعاً بطموح ننتظره منذ سنوات طويلة».

ووجّه قائد منتخبنا رسالة إلى جماهير الكرة داخل الدولة، سواء من أبناء الوطن أو المقيمين على أرضه، بقوله: جمهور الكرة الإماراتية لا يحتاج أي دعوة للحضور وراء المنتخب ومساندة اللاعبين، وفي الفترة الأخيرة خضنا تجارب وتحديات صعبة، ودائماً ما يكون الجمهور هو الدافع المعنوي للاعبين، وسبب وشريك رئيس في نتائج المباريات، وبالتالي، لا يحتاج إلى دعوة، لأن وقت الشدائد تجد أولاد زايد».

وجاءت تصريحات قائد منتخبنا الوطني وحارس مرمى نادي الجزيرة، على هامش معسكر «الأبيض» المستمر حتى 9 سبتمبر، والذي تسوده روح معنوية عالية في ملعب نادي ضباط الشرطة بدبي، بعدما اكتملت قائمة المنتخب، والتي تضم اللاعبين خالد عيسى، علي خصيف، وفهد الظنحاني في حراسة المرمى، ومعهم إيريك، ساشا إيفكوفيتش، كوامي كويدو، لوكاس بيمنتا، علاء الدين زهير، ماركوس ميلوني، خليفة الحمادي، روبن فيليب، علي صالح، لوان بيريرا، حارب عبد الله، ماكنزي هايت، نيكولاس خيمينيز، جاستون سواريز، عبد الله رمضان، يحيى الغساني، فابيو دي ليما، كايو لوكاس، برونو أوليفيرا، ألفارو دي أوليفيرا، كايو كانيدو، زايد سلطان، محمد عبد الباسط، ومحمد عوض الله.