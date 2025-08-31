إبراهيم عادل.. انسجام سريع وتألق مبكر مع الجزيرة

خطف المصري إبراهيم عادل «24 عاماً» لاعب نادي الجزيرة الأضواء في دوري أدنوك للمحترفين، بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال أول جولتين من البطولة، وكان الأكثر تأثيراً في الفوز الأول الذي حققه «فخر أبوظبي» على الشارقة في الجولة الثانية من المنافسة، والتي رفعت المعنويات وسط محبي النادي. وانضم «هيما» حديثاً إلى صفوف الجزيرة، قادماً من بيراميدز المصري في صفقة بلغت 5 ملايين دولار وبعد منافسة مع عدد من الأندية، دون أن يحتاج إلى وقت طويل ليبرهن على قدراته الفنية الكبيرة، حيث انسجم بسرعة مع أسلوب لعب الفريق، ونجح في كسب ثقة الجهاز الفني وزملائه داخل الملعب، إضافة إلى انسجامه السريع في مجتمع الجزيرة.

وخلال ظهوره الرسمي الأول في الجولة الأولى من الدوري شارك بديلاً في الشوط الثاني أمام خورفكان، وقدم مستوى مميزاً بعد أن تحرك بذكاء في الملعب وربط بين الخطوط بتمريراته الدقيقة والكرات العكسيات التي شكلت خطورة على مرمى «النسور»، بينما ارتفعت أسهمه بشكل أكبر في الجولة الثانية أمام الشارقة التي قاد فيها فريقه للفوز في واحدة من أفضل مباريات «فخر أبوظبي» خلال المواسم الأخيرة.

وتفصيلاً، شارك «هيما» في الجولتين الأولى والثانية من الدوري بعدد دقائق لعب 119 دقيقة، وتميز بدقة تمريرات بنسبة 100%، تأكيداً على موهبته العالية، ولعب 7 عرضيات في المنطقة الخطرة للمنافس، و3 تمريرات مؤثرة، واكتسب 4 أخطاء في المنطقة الخطرة، وسدد 4 كرات في المرمى، وعلى الرغم من مهامه الهجومية نفذ 50 احتكاكاً ناجحاً.

ورسم إبراهيم عادل بداية واعدة لمسيرته مع الجزيرة، تاركاً انطباعاً إيجابياً لدى أنصار الفريق الذين ينتظرون منه المزيد في الجولات المقبلة، خاصة أنه أظهر شخصية قوية توحي بقدرته على قيادة الفريق نحو نتائج مميزة في مختلف المسابقات بلوغاً لمنصات التتويج.

---------------

أرقام إبراهيم عادل في الدوري

عدد مباريات: 2

دقائق لعب: 119 دقيقة

دقة التمريرات: 100%

عرضيات: 7

تمريرات مؤثرة: 3

تسديدات في المرمى: 4

أخطاء مكتسبة: 4

احتكاك ناجح: 50