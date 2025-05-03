الدوري الكويتي موسم 2025 - 2026 ينطلق في 12 سبتمبر

اعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن رزنامة الموسم الرياضي 2025 - 2026 حيث ستنطلق منافسات الدوري الممتاز يوم 12 سبتمبر 2025، بمشاركة 10 أندية من دورين يتأهل بعدها أصحاب المراكز الـ 6 الأولى للمنافسة على لقب البطولة بإقامة دوري من دور واحد، وتخوض الأندية الأربعة الأخيرة في جدول الترتيب جولة البقاء التي تنتهي بهبوط فريقين.

مشاركة

بينما ينطلق دوري الدرجة الأولى يوم 14 سبتمبر 2025 بمشاركة 6 أندية بعد انضمام فريق الجزيرة إلي عضوية الاتحاد لتكون أول مشاركة رسمية للفريق بعدما شارك هذا الموسم في منافسات كأس الأمير وكأس ولي العهد وهناك مساعٍ من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ أحمد اليوسف إلى زيادة أندية الدرجة الأولى بدخول عدد من أندية المؤسسات الحكومية والجهات العسكرية، حيث رفع الاتحاد شعار «موسم جديد، تحديات جديدة، وحماس لا يتوقف».

وفي نفس السياق تبحث لجنة المسابقات بالاتحاد الكويتي وضع الجدول بما يتناسب مع استحقاقات المنتخب الأول الذي سيخوض منافسات كأس العرب للمنتخبات المقرر لها مطلع ديسمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة وتنتظر اللجنة آليه التأهل بخوض الأزرق الأدوار التمهيدية.

كما حدث في النسخة الأخيرة أم سيتأهل المنتخب مباشرة للأدوار النهائية ، بالإضافة إلى مشاركات الأندية الكويتية في دوري أبطال آسيا وكأس التحدي وكذلك منافسات أبطال الخليج.