كاميل يمسح دموع طفل التنس بعد تصرف المشجع الأناني

التقى كاميل ماجشرزاك بالطفل الصغير بروك، الذي أصيب بالإحباط عندما انتزع رجل قبعة تذكارية منه كان اللاعب يخلعها لإهدائها له، وذلك في أعقاب فوز اللاعب البولندي الأكبر في مسيرته ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة على المصنف التاسع كارين خاتشانوف في مباراة ماراثونية من 5 مجموعات.

وانتشر فيديو المشهد سريعاً، وظهر فيه المشجع وهو يقف بجانب الصبي ويمد يده، ويمسك بالقبعة ويضعها في حقيبته أمام ملامح حزن ارتسمت على وجه الطفل بروك. وأثار المقطع غضباً عبر الإنترنت، ووصفه المعجبون بـ «الأناني» لسرقة لحظة كان يجب أن تكون من حق الطفل.

وتحرّك ماجشرزاك لتصحيح الأمور أمس، ونشر على موقع «إنستغرام» نداء للمساعدة في العثور على الصبي، وقال في منشوره: «لديّ ما يكفي من القبعات، لذا أنا مستعد. يا شباب، هل يمكنكم مساعدتي في العثور على الفتى الذي شاركتُ معه في المباراة؟».

وكشفت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية أن اللاعب التقى الطفل في فلاشينغ ميدوز، وأظهر مقطع فيديو منشور على حساب ماجشرزاك في «إنستغرام» مصافحة وحديثاً، وبدا وكأنه يحمل حقيبة مليئة بالبضائع معه، وسلمها للصبي قبل أن يلتقطا صورة معاً.