جماهير الأهلي المصري تنتظر إقالة ريبيرو قبل «منتصف الليل»

تترقب جماهير الأهلي المصري بقلق بالغ قرار مجلس إدارة النادي بإقالة خوسيه ريبيرو من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، قبل منتصف ليل اليوم الأحد، حتى لا يتم تفعيل الشرط الجزائي في عقد المدرب الإسباني، حيث يقضي تعاقده بإمكانية إقالته دون تحمل أي شروط مالية جزائية خلال أول 3 أشهر من عقده، والذي يدخل شهره الرابع في الأول من سبتمبر 2025.

ويتوقع أن يصدر مجلس إدارة الأهلي قراره خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الأداء الهزيل للفريق والخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل مساء أمس، ضمن الجولة الخامسة للدوري المصري. ومن المرجح أن يتولى مدرب مصري قيادة الفريق عقب رحيل ريبيرو، ويُعد عماد النحاس أبرز المرشحين لتولي المسؤولية، خاصة أنه حقق نجاحاً كبيراً مع الفريق قبل وصول المدرب الإسباني.

وكان ريبيرو قد تولى تدريب الأهلي مطلع الموسم الحالي، بدلاً من السويسري مارسيل كولر، الذي رحل عقب الخروج من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا. وبدأ المدرب الإسباني عمله في بطولة العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث خسر الفريق أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون مقابل، وتعادل مع إنتر ميامي الأمريكي سلبياً، ومع بورتو البرتغالي 4-4. وفي الدوري المصري، حقق الأهلي فوزاً واحداً فقط على حساب فاركو 4-1، وتعادل مرتين مع مودرن سبورت 2-2 وغزل المحلة سلبياً، قبل الخسارة من بيراميدز.