أحمد ميطاك: كوزمين سيحدث الفارق مع «الأبيض».. والشارقة بطل كأس آسيا



أكد المغربي أحمد ميطاك «وكيل لاعبين»، أن خطوة التعاقد مع الروماني أولاريو كوزمين مدرب فريق الشارقة من أجل تولي مهمة المدير الفني لمنتخب الإمارات بعقد لمدة عامين خلفاً للمدرب السابق البرتغالي باولو بينتو، الذي تمت إقالته بسبب تراجع نتائج المنتخب في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إنها خطوة رائعة قادرة على إعادة «الأبيض» إلى الطريق السليم ومواصلة رحلة الحلم والتأهل إلى المونديال، لا سيما وأنه يضم بين صفوفه مجموعة متميزة من أفضل اللاعبين القادرين على إحداث الفارق وتحقيق الهدف.

وأشاد ميطاك، بالدوري الإماراتي وتألق فريقي شباب الأهلي والشارقة والمنافسة القوية بينهما من أجل حصد لقب دوري أدنوك للمحترفين للموسم الحالي، والذي يحتاج فيه «الفرسان» إلى نقطة وحيدة ليضم الدرع إلى خزائنها، كما تمنى للشارقة العودة بكأس آسيا خلال مواجهته فريق «ليون سيتي سايلورس» السنغافوري، خاصة وأن الفريق يضم لاعبين على أعلى مستوى يمكنهم حصد اللقب وإسعاد كافة جماهير الكرة الإماراتية.

وعن تألق اللاعبين المغاربة في الكرة الإماراتية، قال: العلاقة بين اللاعبين المغاربة والكرة الإماراتية راسخة وجذورهم تمتد لمواسم بعيدة، الإمارات بلد كل لاعب مغربي، لا يشعر فيها بالغربة وكأنه بين أهله وناسه، لذا الارتباط يبقى مستمراً حتى بعد الاعتزال أول الانتقال لدوريات أخرى، وشخصياً أنصح العديد من اللاعبين المغاربة باللعب في الدوريات الإماراتية المختلفة، خاصة وأن كافة الأمور تَدار باحترافية ومهنية عالية، أثمن جهد كافة القائمين على منظومة العمل بالكرة الإماراتية وأتمنى لهم التوفيق دوماً.

وعن تألق اللاعب المغربي محمد الخلوي لاعب نادي الظفرة هذا الموسم مع ناديه، قال: سعيد بتجربته الجديدة في الدوري الإماراتي، بعد انتقاله إلى صفوف الظفرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وأعتقد الأجواء داخل الفريق ساعدته على التأقلم بسرعة، خاصة مع حفاوة الاستقبال، مبيناً أن الدوري الإماراتي يشبه إلى حد كبير الدوري المغربي، مع وجود بعض الاختلافات في طرق اللعب والقدرات الشخصية التي تميز كل فريق، حيث يعتمد الدوري المغربي على التكتيك والتقنيات العالية، بينما يعتمد الدوري الإماراتي على اللياقة البدنية والاحتكاكات القوية، ويتفقان في وجود العديد من اللاعبين أصحاب المواهب والفروقات الفردية.

وواصل: أعتقد أن الخلوي قادر على إحداث الفارق والمساهمة مع زملائه في تأهل الظفرة إلى دوري أدنوك للمحترفين، مع اعترافي بالمنافسة القوية المشروعة من الفرق التي تتمنى هي الأخرى تحقيق حلم الصعود واللعب مع الكبار، وشخصياً أتمنى رؤية الخلوي مرتدياً قميص المنتخب المغربي في أقرب فرصة، فهذا شرف وحلم كل لاعب.