مصطفى محمد يهدي نانت انتصاره الأول في الدوري الفرنسي

حقق فريق نانت انتصاره الأول في الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم بالفوز 1 / صفر على ضيفه أوزير، ضمن منافسات الجولة الثالثة، اليوم السبت.

أحرز مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة، ليهدي فريقه نانت أول ثلاث نقاط أيضا هذا الموسم.

وتساوى نانت بذلك مع أوزير بثلاث نقاط في المركزين 11 و12 على التوالي.

ورفع مصطفى محمد، مهاجم الزمالك المصري السابق، رصيده إلى 22 هدفا في 98 مباراة بقميص نانت في بطولة الدوري الفرنسي.

ويلعب المهاجم المصري بصفوف نانت منذ صيف 2022 عندما انتقل إليه قادما من جالطة سراي التركي.

وإجمالا، احتفل مصطفى محمد بتسجيله الهدف رقم 26 في 115 مباراة بقميص ناديه الفرنسي في جميع المسابقات المحلية والقارية.