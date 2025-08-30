العين يصطدم بصلابة كلباء ويكتفيان بالتعادل في كأس المحترفين

اكتفى العين وضيفه كلباء بالتعادل 1-1 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل لكلباء نيمانجا جوفيك في الدقيقة 45، وعادل للعين لابا كودجو في الدقيقة 45+5، وسيلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم 5 سبتمبر المقبل على ملعب كلباء لتحديد هوية المتأهل للمرحلة التالية من المسابقة.

الشوط الأول

جاء الشوط الأول متوسط الأداء مع أفضلية نسبية لفريق العين الذي بدت رغبته أكبر في التسجيل، وقاد هجمات عدة عن طريق لابا في العمق ونسيم شاذلي على الطرف الأيمن، فيما آثر كلباء التراجع والتمركز أمام منطقته معتمداً على الهجمات المرتدة. وسجل كاكو أليخاندرو هدفاً للعين لكنه لم يُحتسب بداعي التسلل، وفي الدقيقة 30 عاد الفريق البنفسجي ليهز الشباك مرة أخرى بصاروخية لمتوسط الميدان عبد الكريم تراوري من خارج منطقة العمليات، غير أن تقنية الفيديو تدخلت وأثبتت أن اللاعب ارتكب مخالفة قبل التسجيل ليتم إلغاء الهدف.

واستمرت جهود العين ومحاولاته للتسجيل، لتنوب العارضة عن كلباء في التصدي لتسديدة قوية من التوغولي لابا كودجو بحلول الدقيقة 42، وبعدها بثلاث دقائق نجح كلباء في تسجيل هدفه الأول مستفيداً من خطأ للمدافع الشاب أمادو نيانغ، وبعدها كثف العين من هجماته حتى أثمرت جهوده عن تسجيل هدف التعادل بواسطة المهاجم لابا كودجو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

الشوط الثاني

كانت الإثارة حاضرة مع بداية شوط اللعب الثاني، إذ تبادل الفريقان المحاولات الهجومية وضاعت أكثر من فرصة هنا وهناك، وبدا أن الطرفين عازمان على هز الشباك، ليتحمل الدفاع في الجانبين العبء الأكبر في إفساد المحاولات. وسدد نسيم شاذلي كرة علت العارضة، ورد كلباء بتسديدة قوية من شهريار تصدى لها حارس العين حسن ساني. وتألق حارس كلباء المنذري في إبعاد الخطورة عن مرماه بعد عرضية متقنة من كاكو كانت في طريقها لرأس لابا كودجو، بينما علت تسديدة للبديل محمد عباس العارضة بقليل.

وبالمقابل، تألق مدافع العين الشاب أمادو نيانغ في إبعاد الكرة من تحت أقدام مهاجم كلباء في اللحظة الأخيرة، مبعداً الخطر عن مرمى فريقه.

وفي الدقائق العشر الأخيرة تبادل الفريقان المحاولات للوصول إلى المرمى مع أفضلية للعين الذي كان أوفر هجوماً وضاعت له أكثر من فرصة، بينما اعتمد كلباء غالباً على الهجمات المرتدة التي لم تصنع الخطورة المأمولة، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله.