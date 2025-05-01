دوري أبطال أوروبا.. يامال يخطف الأضواء في ذهاب نصف النهائي

أثارت مباراتا ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ردود أفعال واسعة، من المدربين واللاعبين، بعد مواجهتين مثيرتين، جمعت الأولى بين أرسنال وباريس سان جيرمان، وانتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدف مقابل لا شيء، والثانية بين برشلونة وإنتر ميلان وانتهت بتعادل مثير 3-3.

مدرب إنتر ميلان، سيموني إنزاغي، لم يُخفِ إعجابه بالموهبة الشابة لامين يامال، جناح برشلونة، الذي سجل هدفًا مذهلًا وترك بصمة واضحة خلال المباراة.

وكان يامال قد احتفل عقب نهاية المباراة ببلوغه 100 مباراة مع برشلونة، في جميع البطولات، بتسجيل رقم قياسي أوروبي أيضاً، إذ أنه بات أصغر لاعب يُسجّل هدفاً في نصف نهائي دوري الأبطال، بعُمر لم يتجاوز 17 عاماً و291 يوماً، وبذلك يحطّم رقم كيليان مبابي الذي سجّله عام 2017، بعمر 18 عاماً و140 يوماً.

جاء الظهور الأول للصغير يامال في موسم 2022-2023، عندما لعب مباراة واحدة فقط في “الليجا”، ليكون وقتها ثاني أصغر لاعب يظهر مع الفريق الأول لبرشلونة ، بعمر 15 عاماً و290 يوماً، ثم شارك في 50 مباراة بموسمه الثاني، 2023-2024، حيث سجّل 7 أهداف وصنع مثلها، وفي الموسم الحالي، لعب يامال حتى الآن 49 مباراة، أحرز خلالها 15 هدفاً وصنع 20، ويملك “لامين” في عُمره الصغير حتى الآن 3 بطولات، هي الدوري الإسباني 2022-2023، وبطولتي كأس الملك والسوبر في الموسم الجاري، بالإضافة إلى لقب بطل اليورو مع المنتخب الإسباني في يوليو 2024.

أما هانز فليك، مدرب برشلونة، فقد أشاد بأداء لاعبيه رغم تلقي ثلاثة أهداف، مؤكدًا أن فريقه أثبت شخصيته بالعودة من التأخر مرتين، وأضاف: "نملك فرصة حقيقية في مباراة الإياب، وسنلعب للفوز في ميلانو".

وعلى الجانب الآخر، أبدى مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، تحفظه رغم فوز فريقه على أرسنال، مؤكدًا أن الفريق لم يظهر بأفضل صورة، وقال: “أرسنال تفوق علينا في الشوط الثاني، وكانوا قريبين من التعادل. سنحتاج إلى مستوى أفضل في لقاء العودة".

بدوره، عبّر ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، عن ثقته بإمكانية العودة في الإياب، رغم الهزيمة على ملعبه، قائلًا: “النتيجة ليست نهاية المطاف. لا تزال لدينا فرصة كبيرة، وسنذهب إلى باريس بعقلية الانتصار".

وفي قمة برشلونة وإنتر ميلان التي أقيمت على ملعب مونتجويك، سجل ماركوس تورام ودينزل دومفريس هدفين مبكرين للضيوف، قبل أن يقلص لامين يامال الفارق بهدف رائع ، ثم عادل فيران توريس النتيجة، وأضاف دومفريس الهدف الثالث لإنتر، لكن برشلونة خطف التعادل عبر هدف عكسي سجله الحارس يان سومر بالخطأ في مرماه، بعد تسديدة قوية من رافينيا.

وفي لندن، قاد عثمان ديمبيلي باريس سان جيرمان للفوز بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة، بعد تمريرات سريعة أنهاها بتسديدة متقنة، بينما تألق الحارس جيانلويجي دوناروما في التصدي لمحاولات أرسنال المتكررة، وألغى الحكم هدفًا لأصحاب الأرض بداعي التسلل.

التعادل في مباراة برشلونة وإنتر ميلان يجعل كل الاحتمالات مفتوحة في مواجهة الإياب في ملعب جوزيبي مياتزا، ورغم أفضلية إنتر في اللعب على أرضه، إلا أن برشلونة أظهر قدرة على العودة، خاصة مع تألق عناصره الشابة.

أما باريس سان جيرمان، فسيخوض مباراة الإياب في “حديقة الأمراء” بأفضلية الهدف، لكن أرسنال سيسعى بقوة لقلب النتيجة، مستندًا إلى قوة هجومه وثقته في تجاوز الفارق البسيط.

وبعد مباراة الذهاب، ارتفع عدد مواجهات برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا إلى 13 مباراة، وزاد عدد مرات التعادل بينهما ليبلغ 5 مباريات، بينما فاز برشلونة في 6 منها، مقابل 2 لإنتر، ونجح برشلونة في هز شباك غريمه 20 مرة، مقابل استقبال مرماه 13 هدفاً من “الإنتر”.

أما في المواجهة الأخرى، الإنجليزية الفرنسية، فقد نجح باريس سان جيرمان في اقتناص فوزه الأول "التاريخي" أمام أرسنال، خلال 6 مباريات جمعتهما في جميع البطولات الأوروبية، في حين توقف رصيد انتصارات أرسنال عند مباراتين، وانتهت 3 أخرى بالتعادل، وهو ما يعكس التقارب الكبير بينهما، ويزيد الإثارة المتوقعة في مباراة الإياب.

مباراتا الإياب المرتقبتان ستقامان يومي الثلاثاء والأربعاء، 6 و7 مايو الجاري، وسط ترقّب جماهيري واسع لمعرفة هوية المتأهلَين إلى نهائي البطولة القارية الأعرق.