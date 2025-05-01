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كرة القدم

تعادل برشلونة وإنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وام

تعادل برشلونة الإسباني مع انتر ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف لكل منهما الليلة الماضية في المباراة التي أقيمت على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن ذهاب الدور نصف نهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل لبرشلونة لامين يامال في الدقيقتين "24، و38"، ويان سومير حارس انتر هدف في مرماه في الدقيقة "65"، فيما سجل لانتر ميلان كل من ماركوس تورام ميلان في الدقيقة الأولى، ودينزل دومفريس هدفين في الدقيقتين "21، و64".

ويتجدد اللقاء بين الفريقين في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب سان سيرو.

ويتأهل الفائز في مجموع المباراتين إلى المباراة النهائية المقررة على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونيخ الألمانية، يوم السبت 31 مايو المقبل.