الوحدة يسعى لتكرار التفوق على عجمان في كأس المحترفين

محمد صادق، أحمد عيسى

يسعى الوحدة إلى تحقيق فوز مريح عندما يستضيف عجمان في الثامنة والنصف مساء اليوم على استاد آل نهيان في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي. ويتطلع الوحدة إلى تكرار فوزه للمرة الثانية هذا الموسم على عجمان بعدما تمكن الفريق من الانتصار بهدف نظيف في الجولة الأولى من الدوري، علماً بأن الفريقين تقابلا مرتين في البطولة من قبل عامي 2018 و2019 حقق خلالهما الوحدة الفوز بذات النتيجة 1-0.

كما يطمح الوحدة إلى مواصلة أرقامه الفريدة في البطولة، والسير نحو التتويج باللقب الرابع في تاريخه، بعدما فاز بالكأس 3 مرات سابقة، ويعد أكثر الفرق تحقيقاً للفوز بـ 57 انتصاراً، وثاني أكثر الفرق حفاظاً على نظافة شباكه في 38 مباراة.

ويدخل الوحدة المواجهة في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين الدوليين وهم ساشا ولوكاس بيمنتا وعلاء الدين زهير وكايو كانيدو وروبن فيليب وعمر خريبين، لكن الجهاز الفني يعول على مجموعة متكاملة من اللاعبين من أصحاب الخبرة والشباب.

وأكد البرتغالي خوسيه مورايس مدرب الوحدة، أن الفريق يأخذ المباراة على محمل الجد كونها في بطولة مختلفة وضد فريق جيد مثل عجمان، وبالتالي المباراة لن تكون سهلة، مشيراً إلى أنه يتوقع الكثير من اللاعبين ويثق في قدراتهم. وأضاف أنه متحمس للمواجهة التي تعد فرصة لمواصلة تطور الفريق ولرؤية أداء بقية اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق في أول جولتين من الدوري.

من جانبه، قال الصربي غوران مدرب عجمان، إن فريقه جاهز للقاء، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافسه الذي وصفه بالقوي، ذاكراً أن بطولة كأس الرابطة تعتبر منافسة مهمة وقوية، وأضاف: اكتسبنا خبرة جيدة من مباراتنا الأولى ضد الوحدة في بطولة الدوري، وأعتقد أن الجميع جاهز لتقديم أداء جيد رغم أن المواجهة لن تكون سهلة، لكنني أؤمن بأننا قادرون على ظهور مختلف ومميز مع تحقيق نتيجة إيجابية، وهذا ما يجب أن نقوم به قبل جولة الإياب بعد أيام قلائل في ملعبنا.

وأكد غوران، أنه راضٍ عن لاعبيه بشكل عام، لكنه يرى من المهم مواصلة الجهد والعطاء في مشوار الفريق المقبل بداية من لقاء «العنابي»، مبيناً أن ثقته كبيرة في عناصره لتقديم أفضل ما عندهم اليوم وتقديم مستوى متميز يرضي تطلعات جماهير النادي.