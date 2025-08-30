الوصل يرد بقوة على خسارة الدوري ويقسو على الظفرة بخماسية

حوّل الوصل تأخره أمام الظفرة بهدف إلى فوز كاسح 5-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليقترب كثيراً من نيل بطاقة التأهل إلى المرحلة الثانية قبل لقاء الإياب المحدد يوم الجمعة المقبل.

وقدم الفريقان مستوى فوق الوسط، خاصة في الشوط الأول الذي تميز بالندية والإثارة، وشهد مبادرة الظفرة بالهدف الأول عن طريق ريان يسلم بضربة رأسية في الدقيقة 15، وانتظر "الإمبراطور" حتى الدقيقة 41 التي شهدت هدف التعادل بتسديدة متقنة من اللاعب نجوسيان وضعها في سقف المرمى، وانتهت عليها تفاصيل الحصة الأولى.

وفي الشوط الثاني انتفض الوصل الذي حقق تفوقاً كبيراً على مضيفه، ونجح في السيطرة على الكرة والتقدم بالهدف الثاني الذي حمل توقيع ريناتو جونيور في الدقيقة 65، قبل أن يعزز البديل أداما ديالو التفوق بإحراز الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 78 و87، وختم البديل سالم العزيزي مهرجان الأهداف بإضافة الخامس في الدقيقة الأخيرة من الزمن المحتسب بدلاً من الضائع، ليطلق بعدها حكم اللقاء صافرة النهاية بفوز مستحق للوصل الذي نجح في الثأر بقوة من الخسارة أمام الظفرة قبل عدة أيام في بطولة الدوري.