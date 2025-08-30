القائم يحرم النصر من الفوز أمام البطائح في كأس المحترفين

حسم التعادل السلبي 0-0 مباراة النصر وضيفه البطائح التي جمعتهما على استاد آل مكتوم ضمن ذهاب الدور الأول من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وينتظر الفريقان مباراة الحسم يوم الجمعة المقبل على استاد خالد بن محمد ضمن مرحلة الإياب.

ولم ينجح "العميد" في ترجمة أفضليته نسبياً إلى أهداف، خاصة في الشوط الثاني، رغم اقترابه من مرمى البطائح في أكثر من فرصة، أبرزها عندما حرم القائم أصحاب الأرض من الهدف الأول بعد أن سدد دومبيا كرة قوية من خارج المنطقة، فيما افتقد "الراقي" اللمسة الأخيرة.

وألغى حكم المباراة ركلة جزاء لصالح النصر في الدقيقة 69 بعد العودة إلى تقنية الفيديو "الفار" للتحقق من وجود لمسة يد على مدافع البطائح عبد العزيز هيكل.