الشارقة وبني ياس.. العودة إلى الانتصارات

ياسر قاسم، محمد صادق

يشهد استاد الشارقة في السابعة والنصف من مساء اليوم المباراة المؤجلة من الجولة 20 لدوري أدنوك للمحترفين بين الشارقة وضيفه بني ياس، ويدخل الشارقة المباراة وفي رصيده 45 نقطة في المركز الثاني للترتيب بفارق 11 نقطة عن المتصدر شباب الأهلي، بينما بني ياس في المركز 11 برصيد 22 نقطة.

وكان الشارقة خاض آخر مبارياته قبل 4 أيام خارج ملعبه تعادل فيها مع الجزيرة 1 ـ 1، ويتطلع الفريق للعودة إلى الانتصارات وتقليص الفارق مع المتصدر إلى 8 نقاط، ويحرص مدرب الشارقة كوزمين في مباراة اليوم للمزج بين اللاعبين البدلاء والأساسيين في التشكيلة المرشحة للمباراة، نظراً لأن الفريق تنتظره استحقاقات مهمة، يخوض فيها الأحد المقبل مباراة قوية مع الوحدة في الجولة 23 للدوري، يعقبها خوض نهائي كأس رئيس الدولة أمام شباب الأهلي ثم اللعب أمام العين في الجولة 24 للدوري قبل السفر إلى سنغافورة لخوض نهائي دوري أبطال آسيا.

هدف

ويتطلع «السماوي» إلى العودة لسكة الانتصارات بعدما تلقى هزيمتين في آخر مباراتين له في الدوري أمام دبا الحصن 2 ـ 4 والعين 0 ـ 3، كما يطمح الفريق إلى تحقيق فوز غائب على الشارقة منذ 5 سنوات، إذ إن آخر انتصار حققه بني ياس على حساب الشارقة في الدوري في ديسمبر 2020، علماً بأن آخر 7 مواجهات جمعتهما في دوري المحترفين انتهت جميعها لمصلحة الشارقة.

ويعود الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس إلى الدكة الفنية لقيادة الفريق في مباراة اليوم بعد غيابه عن آخر مباراتين بسبب عقوبة الطرد أمام العروبة في الجولة 19.

وشدد إيسايلا على أهمية وصعوبة المواجهة مع الشارقة، مؤكداً أن بني ياس في موقف صعب وبحاجة إلى تحقيق نتيجة إيجابية رغم أن المهمة ليست سهلة أمام أحد أقوى الفرق في الموسم الحالي.

وقال: «أعلم أن المهمة لن تكون سهلة أمام الشارقة، لكننا ندخل المباراة بتركيز وثقة فيما يجب أن نفعله، بالطبع سنواجه فريقاً قوياً ومنظماً، وفي رأيي الشارقة من أفضل الفرق هذا الموسم، ويحتل وصافة الدوري، وتأهل إلى نهائي كأس رئيس الدولة، ونهائي دوري أبطال آسيا، وأتمنى لهم التوفيق بكل تأكيد». وأضاف: «جاهزون للمباراة وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط رغم معاناتنا مع الإصابات، لكننا نحاول إيجاد أنسب الحلول للوصول للتشكيلة الأنسب».